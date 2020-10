Kylie očarala stražnjicom: 'Pa guza joj je veća od džipa, vrh je'

Ilegalno je biti ovoliko seksi. Jedino na što se mogu fokusirati trenutačno je tvoja pozadina, oduševljeno su pisali pratitelji reality zvijezde koju na Instagramu prati više od 197 milijuna ljudi

<p><strong>Kylie Jenner </strong>(23) očarala je svoje pratitelje oblinama na fotografijama koje je objavila ovih dana. Zvijezda reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' utegnula se u haljinu bez naramenica koja je istaknula njene atribute.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kraj jedne ere, reality show se više neće snimati</strong></p><p>'Ta haljina kao da grli tvoje tijelo, savršeno ti pristaje', komentirali su fanovi. Najmlađa u obitelji Kardashian/Jenner pozirala je ispred svog džipa, dugu kosu svezala je u rep i primila brojne komplimente. </p><p>- O moj Bože! Pa ti si najsavršenija žena na svijetu s najboljom stražnjicom na svijetu - napisao je jedan pratitelj, a drugi je dodao: </p><p>- Ali pogledate tu stražnjicu. Pa veća je od njenog džipa. </p><p>Bilo je i onih koji su komentirali kako joj je stražnjica 'narasla' u zadnje vrijeme pa se nadaju da nije išla ponovno pod nož jer bi je mogla samo upropastiti. </p><p>- Doslovce, ilegalno je biti ovoliko seksi. Jedino na što se mogu fokusirati trenutačno je tvoja pozadina - pisali su. </p><p>Ponosna mama Kylie pohvalila se kako se njena kći <strong>Stormi </strong>(2), koju je dobila u vezi s reperom <strong>Travisom Scottom</strong> (29), počela školovati od kuće. Malena je pozirala u crnoj majici kratkih rukava i hlačicama, a kao i svaki školarac imala je torbu.</p><p> </p><p>Međutim, svima je za oko zapela marka te torbe. Radi se o Hermes torbi, koja košta oko 77 tisuća kuna. Cijela kombinacija upotpunjena je bijelim tenisicama 'Nike Jordan'. </p><p>Informacija koju su putem društvenih mreža objavile sestre Kardashianke i Jennerice početkom rujna šokirala je mnoge - neće više snimati reality show. </p><p>- Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmjerno smo zahvalni svima vama koji ste nas gledali ovih godina - kroz dobra vremena, loša vremena, sreću, suze te brojne veze i djecu. Zauvijek ćemo čuvati prekrasne uspomene i ljude koje smo upoznali putem - pojasnile su. </p>