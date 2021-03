Američki model Kylie Jenner (23) razljutila je korisnike Twittera nakon što je tražila financijsku pomoć za operaciju mozga njezinog prijatelja, vizažista Samuela Raude.

Naime, milijunašica je uputila svoje obožavatelje da doniraju novac u Go Fund Me kampanji koji su ju počeli kritizirati kada su saznali da je ona uplatila tek 5000 dolara.

Početni cilj kampanje bio je prikupljanje 10.000 dolara pa je Kylie dodala 5000 dolara nakon što se donacijama skupilo 6000.

Jenner je kasnije objavila kako je u kampanji prikupljeno čak više od 100.000 dolara, a u isto vrijeme su je brojni korisnici Twittera napali zbog čega je ona izbrisala objavu.

- Neka te Bog čuva i zaštiti te, Samuele. Svi uzmite trenutak i pomolite se za Sama koji je stradao u prometnoj nesreći prošlog vikenda. I stisnite i otiđite na Go Fund Me kampanju njegove obitelji - napisala je Kylie.

Brojni korisnici su je kritizirali zbog relativno male pomoći Samuelu iako je Kylie s njim surađivala samo dva puta i to 2015. godine kada je radio kao stilist.

Bogatstvo ove mlade poduzetnice procjenjuje se na oko 900.000 milijuna dolara, a prije nego što je prodala dio svoje kompanije s kozmetičkim proizvodima, bila je milijarderka.

- Kylie je kupila svojoj tek prohodaloj kćeri torbicu za 15.000 dolara, ali traži svoje obožavatelje novac; Donirala je 0.000006% svog bogatstva. Kada bi recimo imala 100.000 dolara, to bi bilo kao da je donirala 56 centi; Je li ona ozbiljna?; Kao da napiše: 'Hej, ljudi otvorila sam Go Fund Me kampanju za sebe'; Ljudi kao ona su smiješni. Pa zaradi pola milijuna dolara samo kad objavi svoj selfie; - komentirali su korisnici Twittera.

O svemu se oglasila i sama Kylie na svom Instagram profilu:

- Smatram da je važno da raščistim ove neistine o tome da sam svoje fanove tražila novac. Ja ne plaćam medicinske račune mojih vizažista. Sam nije moj vizažist i nažalost više nemamo nikakav bliski odnos. Radila sam s njim prije par godina i mislim da je najslađi. Objavu o njegovoj nesreći vidjela sam na profilu mog sadašnjeg vizažista Ariela gdje je također objavljena i kampanja Go Fund Me njegovih roditelja. Nazvala sam Ariela kako bi saznala što mu se dogodilo. Nakon što sam dobila sve informacije otišla sam na stranicu kampanje i vidjela da je prikupljeno 6000 dolara, a trebalo je 10.000 pa sam ja sama dodala još 5000. Sve sam objavila na društvenim mrežama kako bi oni koji žele mogli podijeliti dalje ili donirati. Ne znam kako se ovo sve preokrenulo. Razgovarala sam s njegovim roditeljima i oni su vrlo zahvalni na svim donacijama, molitvama i ljubavi upućenoj njihovom sinu Samu.

- Hajde da potičemo jedni druge na pomoć - dodala je.