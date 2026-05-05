Obavijesti

Show

Komentari 0
KOŠARKA VS. CURA

Kylie šetala sama tepihom na Met Gali, njen dečko Chalamet nije bio s njom radi utakmice

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kylie šetala sama tepihom na Met Gali, njen dečko Chalamet nije bio s njom radi utakmice
2
Foto: reuters/kolaž

Dok je Chalamet navijao, njegova partnerica, Kylie Jenner, bila je jedna od glavnih zvijezda večeri. Za Met Galu odabrala je haljinu koja je stvarala iluziju golišavosti

Admiral

Glumac Timothée Chalamet (30) i ove je godine odlučio preskočiti najglamurozniji modni događaj godine, Met Galu, kako bi s tribina bodrio svoj omiljeni košarkaški tim. Dok je on uživao u napetoj utakmici, njegova partnerica Kylie Jenner (28) sama je prošetala crvenim tepihom, privlačeći pažnju u raskošnoj i odvažnoj kreaciji.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Zvijezda filma "Dune", potvrdio je svoj izostanak s velike modne manifestacije u ponedjeljak, 4. svibnja, objavom na svom Instagram profilu. Umjesto da pozira pred fotografima u njujorškom Metropolitan Museum of Art, Chalamet je prisustvovao prvoj utakmici polufinala Istočne konferencije između New York Knicksa i Philadelphia 76ersa u Madison Square Gardenu. Svojim je pratiteljima podijelio fotografiju s utakmice, pokazujući atmosferu u dvorani za vrijeme pauze.

Foto: instagram

Odluka je iznenadila mnoge, pogotovo jer je par viđen zajedno u New Yorku samo dan ranije, 3. svibnja, na jednoj broadwayskoj predstavi. To je potaknulo nagađanja da će se ipak zajedno pojaviti na crvenom tepihu, no Chalametova ljubav prema Knicksima očito je prevagnula. Izvori bliski paru navode kako je njihova trogodišnja veza "vrlo ozbiljna i posvećena", unatoč njegovu izostanku s događaja koji je za Kylie od velike važnosti.

NBA: Playoffs-Philadelphia 76ers at New York Knicks
Foto: Brad Penner

Dok je Chalamet navijao, njegova partnerica, Kylie Jenner, bila je jedna od glavnih zvijezda večeri. Za Met Galu odabrala je prilagođenu Schiaparelli Haute Couture haljinu koja je stvarala iluziju golišavosti. Kreacija se sastojala od korzeta u boji kože s lažnim bradavicama te voluminozne suknje. 

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Svoj izgled upotpunila je starinskom srebrnom ogrlicom ukrašenom cirkonima, biserima i malim, ručno izrezbarenim glavama ptica te odgovarajućim visećim naušnicama. Njena je kombinacija bila odvažna interpretacija ovogodišnje teme, "Costume Art" (Umjetnost kostima), uz formalni kodeks odijevanja "Fashion Is Art" (Moda je umjetnost). Izložbu, koju je kurirao Andrew Bolton, istražuje odnos između odjeće i ljudskog tijela, s posebnim odjeljcima posvećenim trudničkom, tijelu koje stari i golom tijelu, a kostimi su upareni s umjetničkim djelima starima i do pet tisuća godina.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026