Kylie šetala sama tepihom na Met Gali, njen dečko Chalamet nije bio s njom radi utakmice

Glumac Timothée Chalamet (30) i ove je godine odlučio preskočiti najglamurozniji modni događaj godine, Met Galu, kako bi s tribina bodrio svoj omiljeni košarkaški tim. Dok je on uživao u napetoj utakmici, njegova partnerica Kylie Jenner (28) sama je prošetala crvenim tepihom, privlačeći pažnju u raskošnoj i odvažnoj kreaciji.

Foto: DANIEL COLE

Zvijezda filma "Dune", potvrdio je svoj izostanak s velike modne manifestacije u ponedjeljak, 4. svibnja, objavom na svom Instagram profilu. Umjesto da pozira pred fotografima u njujorškom Metropolitan Museum of Art, Chalamet je prisustvovao prvoj utakmici polufinala Istočne konferencije između New York Knicksa i Philadelphia 76ersa u Madison Square Gardenu. Svojim je pratiteljima podijelio fotografiju s utakmice, pokazujući atmosferu u dvorani za vrijeme pauze.

Foto: instagram

Odluka je iznenadila mnoge, pogotovo jer je par viđen zajedno u New Yorku samo dan ranije, 3. svibnja, na jednoj broadwayskoj predstavi. To je potaknulo nagađanja da će se ipak zajedno pojaviti na crvenom tepihu, no Chalametova ljubav prema Knicksima očito je prevagnula. Izvori bliski paru navode kako je njihova trogodišnja veza "vrlo ozbiljna i posvećena", unatoč njegovu izostanku s događaja koji je za Kylie od velike važnosti.

Foto: Brad Penner

Dok je Chalamet navijao, njegova partnerica, Kylie Jenner, bila je jedna od glavnih zvijezda večeri. Za Met Galu odabrala je prilagođenu Schiaparelli Haute Couture haljinu koja je stvarala iluziju golišavosti. Kreacija se sastojala od korzeta u boji kože s lažnim bradavicama te voluminozne suknje.

Foto: DANIEL COLE

Svoj izgled upotpunila je starinskom srebrnom ogrlicom ukrašenom cirkonima, biserima i malim, ručno izrezbarenim glavama ptica te odgovarajućim visećim naušnicama. Njena je kombinacija bila odvažna interpretacija ovogodišnje teme, "Costume Art" (Umjetnost kostima), uz formalni kodeks odijevanja "Fashion Is Art" (Moda je umjetnost). Izložbu, koju je kurirao Andrew Bolton, istražuje odnos između odjeće i ljudskog tijela, s posebnim odjeljcima posvećenim trudničkom, tijelu koje stari i golom tijelu, a kostimi su upareni s umjetničkim djelima starima i do pet tisuća godina.

*uz korištenje AI-ja