Kylie za put spremila raskošnu haljinu: 'Je li ti to vjenčanica?'

Reality zvijezda Kylie Jenner za dva dana proslavit će 22. rođendan, povodom čega je unajmila jahtu u vrijednosti 250 milijuna dolara.

Foto: Instagram

Unajmila je i privatni avion u kojem će se s obitelji i prijateljima odvesti do luksuzne jahte. Dok je osoblje slavne bogatašice ukrcavalo njene stvari u avion, pažnju je privukla raskošna bijela haljina koja je izvirivala iz zaštitne folije dok ju je jedan od zaposlenika zračne luke u Los Angelesu nosio prema avionu, dok je u drugoj ruci nosio odijelo, također pospremljeno u zaštitnu vreću.

Kylieni obožavatelji zaključili su kako zasigurno priprema tajno vjenčanje u Italiji, daleko od javnosti i kamera koje je u stopu prate.

