Lacuna Coil stižu u Zagreb: Prije Gojire nastupit će na Šalati

Od osnutka 1994. godine, deset albuma i prodanih dva milijuna ploča diljem svijeta, uz brojne međunarodne turneje Lacuna Coil je ostao sinonim za melodični gothic metal. Teške gitare, igranje s alternativnim elementima, gotički vizualni elementi, izmjenjivanje muškog i ženskog vokala dio su prepoznatljivosti benda. Njihov sada već kultni “Karmacode” iz 2006. uletio je na ljestvicu Billboardovih 200 najboljih albuma i odveo ih na turneje po svijetu, kao i “Dark Adrenaline” iz 2012. Bend je osvojio Metal Female Voices Fest nagradu za najbolji album, Metal Hammer nagradu za najbolji međunarodni bend, a 2018. i Metal Hammer Golden Gods za najbolji bend uživo. Nakon hvaljenog “Black Anima”, bend je objavio i aktualni "Sleepless Empire”. Album složno hvali kritika i publika, pa tako Kerrang piše da talijanske metal legende Lacuna Coil “usavršavaju svoju veličanstvenost”.

Foto: promo

Francuski metal titani Gojira vraćaju se u Zagreb, točno tri godine nakon rasprodanog koncerta u Domu sportova. Uz najavljeni novi studijski album slijedi svjetska turneja u sklopu koje metal mašina Gojira dolazi i na Šalatu. Možda najatraktivniji i najprepoznatljiviji metal band novije generacije, Gojira se kroz godine napornog turiranja i sjajnih albuma uzdigla u svjetsku atrakciju i headlinere najvećih festivala. Bili su i općenito prvi heavy metal band koji je nastupio na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara i to ovog ljeta u Parizu.

Bend koji je izašao iz anonimnosti do globalne prepoznatljivosti, kombinira elemente death, math, progresivnih i post-metal žanrova s temama o filozofiji i okolišu. Dobitnici su tri nominacije za Grammyja, a zavrijedili su i mjesto na listi 100 najboljih metal albuma po izboru Rolling Stonea s izdanjem “From Mars To Sirius”. Njihov katalog uključuje albume poput “L'Enfant Sauvage”, “Magma”, kao i posljednji “Fortitude” s kojim opet podižu ljestvicu uspješnosti. Album je odmah završio na prvom mjestu Billboardove ljestvice top rock kao i hard rock albuma te vrhovima streaminga. U tjednu izlaska bio je najprodavaniji u SAD-u, a na listama Rolling Stonea, The Guardiana, Revolvera ili Metal Hammera među najboljim godišnjim izdanjima.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Vođena intuicijom, vrsna četvorka pomiče granice žanra što im je priskrbilo ugled jednog od najznačajnijih metal bendova posljednjih desetak godina. Uz nadolazeći novi album Gojira planira i turneju u sklopu koje dolaze u Zagreb, a svoj opus predstavit će na ljetnom nastupu na stadionu Šalata.

Ulaznice su u prodaji po aktualno cijeni od 49 eura do kraja ovog tjedna. Od ponedjeljka, 26. svibnja, cijena će iznositi 53 eura. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, Dallas Music Shop Rijeka i sva prodajna mjesta Eventima i Core Eventa.