Lagerfeld: 'Ako ne želiš da ti skidaju hlače, nemoj biti model'

Najviše sam šokiran starletama kojima je trebalo 20 godina da se sjete što se dogodilo. Da ne spominjem činjenicu da ne postoje svjedoci. Sve te optužbe o zlostavljanju postaju toksične, izjavio je modni dizajner Karl Lagerfeld (84) u intervjuu za magazin Numéro.

Foto: camera press

Kreativni direktor modne kuće Chanel, obrušio se na pokret #MeToo kao i na žene koje su javnosti otkrile svoje priče o zlostavljanju. Lagerfeld je dodao kako pokret neće promijeniti pristup njegovu radu.



- Djevojka se potuži da joj je pokušao povući hlače prema dolje i on u trenu dobiva izgon iz profesije koja ga je do tada obožavala. To je nevjerojatno. Ako ne želiš da ti skidaju hlače, nemoj biti manekenka. Priključi se opaticama, u samostanu će uvijek biti mjesta za tebe. Uvijek traže nove ljude - ispričao je. Lagerfeld je tako stao u obranu kreativnog direktora magazina Interview, Karla Templera koji je zbog optužbi o zlostavljanju smijenjen s dužnosti.

- Niti malo ne vjerujem u optužbe - dodao je dizajner.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Unatoč svemu, Lagerfeld nije podržao Harveyja Weinsteina izjavivši da ga ne može podnijeti i da nije čovjek od riječi. Karl se 2016. našao u središtu skandala gdje je bio pod istragom zbog utaje poreza. Lagerfeld je navodno prikrio preko 22 milijuna dolara (oko 132 milijuna kuna) financijskim transakcijama preko tvrtki u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Istraga modnog dizajnera započela je 2013. godine kada je izvršen pretres na Lagerfeldovu knjižaru '7L' u otmjenoj četvrti u Parizu. U knjižari se navodno nalazi foto studio koji je pripisan na tvrtku u Velikoj Britaniji koja ilegalno prebacuje Karlov novac u druge zemlje kako bi se izbjeglo plaćanje poreza.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Lagerfeldova glasnogovornica Caroline Lebar kazala je da dizajneru nikada nije bila namjera izbjegavanje zakona.

- Sada vjeruje svojim financijskim savjetnicima da će izgladiti situaciju s poreznom službom - kazala je.