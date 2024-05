Lana Jurčević iskreno o Baby Lasagni: 'Umiljato janje koje govori ono što ljudi žele čuti'

Naš ovogodišnji eurovizijski predstavnik Baby Lasagna (28) potuno je zaludio publiku diljem Europe i izborio prolazak u finale. Slovi za glavnog favorita i mnogi se nadaju da će Eurosong dogodine doći u Zagreb. Imuna nije ostala ni naša glazbenica Lana Jurčević (39) koja je posvetila podužu objavu svom kolegi s estrade.

- Vjerojatno je on jedini muškarac kojem čak ni 'prave ‘rvatine' ne zamjeraju jer se šminka. U dugo vremena i jedinom Hrvatu koji je ovako ujedinio naciju. Od outsajdera koji čak nije niti upao na Doru, nego je izvučen 'iz naftalina' kao zamjena za izvođača koji odustane do uvjerljive pobjede na Dori, a možda i do pobjede na Eurosongu. Kakva priča - započela je Lana svoj post.

Foto: Instagram

Lana je, kao i veliki dio eurovizijske publike, oduševljena Lasagninom jednostavnošću.

- Osoba koja s takvom jednostavnošću komunicira i koja je toliko nenametljiva u svom ‘postajanju’, on je umiljato janje koje se lako uvuče pod kožu svojom iskrenošću i ne kalkulacijom, a kad se popne na stage ‘jede malu djecu’. Kakav zanimljiv preokret. Ne znam koja uloga je ljudima draža, ali vjerojatno taj spoj i ‘paket’ koji se dogodio je zapravo dobitna kombinacija. Dečko s kojim želiš da ti je prijatelj kad nije na pozornici, a kad je gore želiš biti dio te energije koja izaziva turbulencije - kaže glazbenica.

Mladi Umažanin je do prije nekoliko mjeseci bio anonimni glazbenik, a sad je europska senzacija.

- Fascinantno je da netko bez puno iskustva se tako dobro snašao u potpuno nekom novom svijetu gdje se i najmanja greška može pretvoriti u ogromnu lavinu koja sve ‘raznese’. Ali ne, kod njega sve ima glavu i rep - iz njegovih usta izlazi sve što ljudi žele i trebaju čuti. Njegova pjesma ima dobru poruku i temu i nije samo rim tim tagi dim ‘nabrajalica’. Njegovi outfiti su tako mudro osmišljeni, ajde spoji ti našu kulturu i tradiciju s heavy metal soundom i nastupom - top! I on to tako dobro zna iznijeti sve - ne možeš to staviti na svakoga. Njegov spot, režija i estetika, ma sve je. Bravo i za cijelu ekipu iza toga - iskreno će Lana i dodaje:

Ta ekipa je vjerujem i nadam se svjetlo na našoj sceni i što god da se dogodilo u finalu eurosonga - sigurna sam da će biti dočekani kako zaslužuju, pobijedili ili ne pobijedili. Veselje koje je on unio od same Dore do sada - hvala mu na tome. Ovo pišem kao najobičnija osoba iz publike i promatrač, ali i netko tko vrlo dobro zna kako stvari funkcioniraju u našem muzičkom svijetu. On je jedna svježa energija koja nam je svima trebala - samo je nebo granica. Sretno dalje - poručila je.

Lana i Marko međusobno se prate na Instagramu, stoga vjerujemo da će i on pročitati ovaj hvale vrijedan status.

Foto: PROMO EUROVIZIJA