Lana Jurčević iznenadila je sve prizorom iz svog doma: 'Mene ovakve stvari tako razvesele!'

Pjevačica Lana Jurčević (38) na svom je balkonu zatekla spužvu koja je potpuno obrasla biljem. Taj ju je prizor pošteno nasmijao pa ga je podijelila i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

- Umirem od smijeha! Ja ne znam, ali mene ovakve stvari tako razvesele! Pa meni je počeo rasti vrt na spužvi za čišćenje na balkonu! Hahahahaha! I Love it! Ima tu i paučine i cijelo životinjsko carstvo… Znači ja ovo ne diram. Puštam da vidim do kud će i do kad će. Čak je i trava na lijevom ćošku počela rast. A balkon ću ribat nečim drugim - napisala je uz fotografiju.

Ispod objave odmah su se zaredali brojni komentari pratitelja, koji su pjevačici udijelili niz savjeta.

- Patentiraj ti ovo! Obnovljivi izvori, na kraju krajeva uspjela si uzgojiti vrt iz spužve. Točno ni ne smiješ dirati više, nema ni pranja balkon. By the way ljubomorna sam, ja sam ubila svaku biljku koja mi je ušla u kuću, a tebi rastu i iz spužve, što ti je nafaka - poručila je Lani pratiteljica.

Bilo je i onih koji su primijetili kako Jurčević ne čisti prečesto.

- Dugo se nije čistilo - dodao je jedan od Laninih pratitelja, na što mu je ona odgovorila kako treba imati vremena za to.

Podsjetimo, Lani je nedavno jedna djevojka iza leđa komentirala izgled u samom centru Zagreba.

- Kako je debela - govorila je djevojka, a Lana je sve prokomentirala:

- Pa što život nije divan? Bilo nam je super neki dan na nastupu na Europskom trgu, a malo kasnije stižu i fotkice! Ali prije toga desert prije ručka, nešto slatko - ovaj video. Od nekih dobijem poklone koje su sami radili, a od nekih ‘komplimente’. Svega ima. Bitno da je nam bilo top, da smo se naskakali i napjevali… Ali bez obzira… budite nježni jedni prema drugima - nikad ne znate što stoji iza toga. Pa i prema njoj - napisala je Jurčević.