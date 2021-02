Pjevačica Lana Jurčević (36) objavila je tužnu vijest da joj je preminula baka. Ovaj trenutak iz privatnog života podijelila je s pratiteljima jer, kako kaže, želi biti stvarna i od krvi i mesa pred njima.

- Zadnjih 10 dana su bili baš... I ne samo 10, jer savjest i nemoć za vrijeme cijele korone još veća. I danas, moja bakica je otišla na drugi svijet, k mom noni. Mala buhtlica koja se nikad nije žalila, nikad kukala, uvijek bila drugima na raspolaganju, nikad tražila ništa za sebe. Koliko nesebičnosti i skromnosti... To nikad nisam vidjela ni doživjela od nikoga. Koliko moraš biti velik da imaš te osobine. A ne mi svi sebični, zahtjevni, u drugima tražimo krivicu i odgovornost za sve naše 'muke', nigdje poniznosti ni preuzimanja odgovornosti - ispričala je Lana te nastavila:

- Žao mi je da starim ljudima (pogotovo onima koji su u domovima ili bolnicama) ne možeš objasniti da vani vlada neka nevidljiva sila zbog koje ih ne možeš posjetiti, primiti za ruku, doći u kontakt s njima. I kako da se ne osjećaju se napušteno i usamljeno? Naravno da će 'uvenuti'. To me najviše grizlo zadnjih godinu dana. Nije me grizlo da nema koncerata, da nema 'kruha od toga' i da je status quo nego ovo. Htjela sam napraviti neke stvari, jer znam da i vi imate i mame i tate i bake i djedove i da ste i vi možda proživljavali slične stvari - rekla je Lana.

Pjevačica je apelirala da se domovima i bolnicama omoguće tableti, mobiteli i dodatna radna snaga, kako bi se ljudi osjećali manje usamljeno i napušteno.

- Javila sam se i ženi koja se bavi ljudima treće životne dobi, htjela sam ponuditi pomoć, jer znam da ju ljudi stalno traže nešto i vuku za rukav, a ja sam htjela doprinijeti, ali mi je napisala praktički neka napišem što trebam, 'da ne gubi vrijeme'. Trebalo mi je samo tri minute da joj objasnim što sam htjela, ali nije mi dala priliku. Tu je završila komunikacija - govori Lana.

Jurčević je ipak uspjela vidjeti baku.

- Nadam se da je osjetila, ja stvarno se nadam i vjerujem da je. Znam da mnogi od vas nisu i toliko mi je žao, to je toliko nepravedno. Netko na vlasti, netko na poziciji je trebao osmisliti način kako da ti ljudi dobiju barem malo ljubavi i malo još od života uz njegove dok je još bio pri sebi. Nije se smjelo dopustiti ovo ovako sve - kaže pjevačica.