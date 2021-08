Lana Jurčević (36) na svome Instagram profilu odlučila je, nakon dugo vremena, objaviti video u kojem pjeva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Odlučila je za svoje pratitelje zapjevati dio emotivne pjesme poznatog pjevača Sam Smitha "My Oasis".

Lanine suzne oči uz emocije koje je pokazala kroz dio pjesme zapanjili su obožavatelje pa je objava u samo 20 minuta sakupila preko tisuću lajkova.

- Ja sam danas pjevala i plakala od tog feelinga, koliko mi je to falilo. Imam i te snimke, ali ne mogu to objaviti. Meni vam je to takvo čišćenje duše i energije, moja oaza, baš kao što se zove i pjesma - napisala je Lana u opisu.

Objasnila je kako je plakala zato što joj je pjevanje jako falilo te se nada kako će uskoro moći zapjevati pred publikom.

Ubrzo su se počeli nizati i komentari podrške.

- Osjećajna duša - napisala joj je jedna obožavateljica.

- Zašto plačeš dušo, više smijeha molim te - dodao je drugi.