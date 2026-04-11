Lana Jurčević otkrila dramatične trenutke prije drugog porođaja

Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u zraku. Ali kasno popodne, osjećam, nekako nisam ‘svoja’… Kažem Filipu da osjećam da se nešto sprema, napisala je Lana Jurčević na Instagramu. Pjevačica je na Uskrs rodila drugo dijete, djevojčicu Meli, a uz sretne vijesti podijelila je i što se događalo neposredno prije porođaja.

- Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. “Moraš sad odmah donijeti odluku” - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, dijelim i nikako ne dolazim do rješenja… - dodala je.

U jednom trenutku izašla je ispred bolnice.

- Izlazim na zrak jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smjela ni izaći - moram potpisati da ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavijestiti policiju) - napisala je.

Na kraju su ona i partner Filip Kratofil promijenili plan te se odlučili za porođaj u privatnoj poliklinici, gdje je Meli i rođena. Filip i Lana zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo. Iako se Filip pojavljuje u jednom njenom spotu, Lana je još ranije otkrila kako se on ne voli medijski eksponirati.

Ranije je imao zaključane društvene mreže, a sad se čini kako se s njih potpuno povukao. Ipak, ono što je tad dao otkriti o sebi jest da je osnivač Lanine tvrtke 'La Piel', kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je Lana ranije za Story.

Filip ima i brata blizanca Antonija, koji je također u vezi s jednom domaćom pjevačom - Jelenom Žnidarić, poznatijom kao Zsa Zsa.