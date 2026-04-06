Tko je samozatajni partner Lane Jurčević? Dobili su drugo dijete

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević otkrila je u ponedjeljak da je u njihovu obitelj stigla prinova. Kako je napisala na društvenim mrežama, rodila je na sam Uskrs drugo dijete, kćer Meli. Napisala je i kako je djevojčica teška 3940 grama i dugačka 52 centimetra. To je drugo dijete koje ima s partnerom Filipom Kratofilom, a kći Mayla Lily stigla je na svijet 2023. godine.

Prije nego što je rodila, na društvenim mrežama se oglasila oko njihove veze koja traje već skoro devet godina, a kroz taj period prošli su puno toga.

- Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku... Kad smo se gledali preko sobe i mislili: 'Kako smo uopće došli do ovdje?' I onda bi opet došao neki mali trenutak - ja ne znam koji on to 'super power' ima, ali me i najljuću zna nasmijati. I to s takvom nekom gluposti da se ni dijete u vrtiću tom ne bi nasmijalo - poručila je.

Nadalje, u objavi je istaknula kako su naučili da ljubav 'nisu samo leptirići' te da ima dana kada 'dišu na škrge'.

- Ali i ovo - ruka na trbuhu i osjećaj da, unatoč svemu, gradimo nešto stvarno i veliko i da idemo dalje. Jer, ljudi kad dobiju djecu su na najvećem testu. Sve se mijenja. Mijenja se dinamika svega, mijenjaju se i ljudi. Testiraju se granice, testira se međusobni odnos, partnerski, roditeljski... Testira se strpljenje, kapaciteti, trajanje baterija svakog od nas, zbrajanje koliko je tko čega napravio... I tako možemo u nedogled - poručila je.

Tko je Filip Kratofil?

Iako se Filip pojavljuje i u jednom njenom spotu, Lana je još ranije pričala kako se on ne voli medijski eksponirati. Ranije je imao zaključane društvene mreže, a sada se čini kako se s njih potpuno povukao. Ipak, ono što je tada dao otkriti o sebi jest da je osnivač Lanine tvrtke 'La Piel', kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je prije par godina Lana za Story.

Filip ima i brata blizanca Antonija, koji je također u vezi s jednom domaćom pjevačom - Jelenom Žnidarić, poznatijom kao Zsa Zsa.