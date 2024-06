Lana Jurčević pokazala da nije lako biti majka i supruga: 'Evo što muževi očekuju, a što je...'

Pjevačica Lana Jurčević (39) pokazala je kako nije lako biti i majka i supruga. 'Što muževi očekuju kad uspavaš djecu', poručila je sređena ispred kamere. Zatim je za društvene mreže uslijedio kadar gdje bez šminke pere zube dok joj je kosa zavezana: 'A kako zapravo je', dodala je na Instagramu.

- Moja kad zaspe, ja dobijem energiju iz nepoznatog izvora, a do tad kukam kako sam neispavana - priznala je pjevačica. Neke su se pratiteljice, među njima i domaće zvijezde, poistovjetile s Lanom te su podijelile svoja iskustva.

- Istinita priča - napisala je Žanamari. 'Bravo mila, baš tako... jedva gledamo', 'Sve smo takve kad oni zaspu', pisale su pratiteljice u komentarima ispod objave.

Pjevačica je od 2017. u vezi s Filipom Kratofilom. Krajem studenog prošle godine dobili su kćer Maylu Lili, koju Lana često pokazuje na društvenim mrežama.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine.

