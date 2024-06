Lana Jurčević je otkrila kako je bodrila 'vatrene': 'Tata nam je u birtiji, a mi cure soliramo i...'

Iza nas je utakmica Hrvatske i Španjolske na Europskom prvenstvu u nogometu. Dok su mnogi bodrili 'vatrene' iz kafića, pjevačica Lana Jurčević (39) odlučila je biti uz njih u kućnoj atmosferi.

Ljuljala je kćer Maylu Lily te veselo plesala u ljetnoj šarenoj haljini i sunčanim naočalama.

- Čagamo subotom! I navijamo za Hrvatsku. Nama nikad nije dosadno - otkrila je uz video na Instagramu. Dodala je kako je njezin partner Filip Kratofil pratio 'vatrene' iz kafića.

Foto: Instagram/screenshot

- A mi cure soliramo i niš nam ne fali - napisala je, pa upitala fanove gdje se oni nalaze.

Lana Jurčević i Filip Kratofil zajedno su od 2017. godine. Lana privatni život, pa tako i Filipa, voli držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti. Nije puno u javnosti pričala o vezi, ali neke detalje je ipak otkrila.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine.

Foto: Instagram