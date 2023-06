Lana Jurčević pokazala realnost života pjevačice: Otpale su mi noge, idući nastup u šlapama?

Pjevačica Lana Jurčević (38) nastupila je u subotu u slovenskoj Kostrivnici, a na svojim je društvenim mrežama pokazala kako izgleda realnost jednog njezinog nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Instagram vs. reality. Prije i poslije koncerta. Ja volim ići u krevet strgana, a volim i da vi zaspete kao bebe jer onda znam je to bilo to. Ok, malo smo karikirali, ali noge su mi otpale - napisala je Lana uz niz fotografija.

Na prvoj je pozirala u dugačkoj bijeloj haljini s prorezima i bijelim štiklama uoči nastupa, a na zadnje dvije je pokazala kako joj prijateljica pomaže dok hoda s nastupa te žuljeve na nogama od cijele večeri plesanja u neudobnim štiklama.

- Mogu u šlapama nekada nastupati? - pitala je Lana obožavatelje, a nekoliko joj je pratiteljica napisalo da se suosjećaju s njom te da je i njima tako nakon večernjeg izlaska.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, pjevačica se nedavno našla u središtu pozornosti kada joj je djevojka na ulici ružno prokomentirala izgled. Lana je trenutak slučajno uhvatila na videu, koji je potom odlučila podijeliti na svojim društvenim mrežama.

- Možemo mi bolje od toga i bez da koristimo teške riječi ili vrednujemo jedni druge na temelju onog ‘vanjskog’. Stay classy - napisala je Lana uz video.