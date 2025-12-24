Obavijesti

OTKRILA PLANOVE

Jelena Rozga provodi Badnjak i Božić s obitelji i dečkom Ivanom Huljićem: 'Lijepo je i guštamo'

Jelena Rozga provodi Badnjak i Božić s obitelji i dečkom Ivanom Huljićem: 'Lijepo je i guštamo'
Iako je bilo ponuda da nastupa za Badnjak i Božić, Jelena Rozga radije će blagdane provesti sa svojim najmilijima. Veseli se druženjima na kojima se okupi cijela obitelj...

Jelena Rozga otkrila je za IN magazin kako će provesti božićne blagdane, a prisjetila se i kako je izgledalo njezino djetinjstvo, dok je odrastala u Blizni u trogirskom zaleđu. 'Baka Jela me uvijek čuvala i pazila, ja nisam baš bila nešto oko tih maslina i loza, moji su sve to imali, radili su vino i masilnovo ulje. Ja bih otišla po ure, onda bih lagano pješice kući i slušala Magazinove stare ploče na didov gramofon i vježbala bih ispred ogledala', ispričala je. 

- Koke sam voljela i svako jutor bih išla po friška jaja, to je najslađe onako pojest. Ono jaje bi još bilo vruće, zdravo i bakino maslinovo ulje - ispričala je. Na njen koncert koji je nedavno održala u Trogiru su je došli podržati i njezini roditelji. 

- Moja mama je sad napunila 75 godina i ona je hiperaktivna, ona cijeli koncert, svi se čude ovdje kad dođe u Trogir, prije dvije godine je isto bila, kažu 'zašto ti mama ne sjedne?'. Ali ona nema mira, morala sam biti na nekoga, na mamu sam. Ali rijetko kad se desi da i mama i tata dođu na koncert, uvijek se izmjenjuju njih dvoje i danas kad mi je tata rekao da će doći i on, baš sam bila sretna - ispričala je. U publici je bio i njezin dečko Ivan Huljić. 

I upravo su za njezine najmilije rezervirani blagdani. Unatoč ponudama, neće nigdje pjevati za Badnjak i Božić. Za Badnjak se veseli ručku kod svojih roditelja. 

- Mama se drži starih običaja, uvijek kititi bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane - ispričala je. A na pitanje hoće li doći i Tonči Huljić i Vjekoslava, kaže kako se cijela obitelj okupi. 

- Bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić, odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću, mislim, kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim, spavati do 26. dok ne budem trebala otići na put - rekla je. 

Ni ona ni Petar Grašo godinama ne smanjuju koncertni tempo, što, priznaje Jelena, najviše ljuti Tončija. 

- Viče, ali doslovno viče na nas, 'dajte malo stanite, malo se odmorite'. Mi to jednostavno volimo. I meni mama non-stop grinta 'Jelena, prestani, budi malo više doma, barem pet dana u komadu' - priznaje, no dodaje kako nakon koncerata nije umorna jer to toliko voli. 

Za novogodišnji doček pjeva u Sarajevu, a onda će u siječnju puniti baterije prije snimanja novog akustičnog albuma 'Zlatni dječače'. Iako iduće godine obilježava 30 godina na sceni, proslavu će ostaviti za 2027., kada planira veliku regionalnu turneju. 

