Iako je bilo ponuda da nastupa za Badnjak i Božić, Jelena Rozga radije će blagdane provesti sa svojim najmilijima. Veseli se druženjima na kojima se okupi cijela obitelj...
Jelena Rozga provodi Badnjak i Božić s obitelji i dečkom Ivanom Huljićem: 'Lijepo je i guštamo'
Jelena Rozga otkrila je za IN magazin kako će provesti božićne blagdane, a prisjetila se i kako je izgledalo njezino djetinjstvo, dok je odrastala u Blizni u trogirskom zaleđu. 'Baka Jela me uvijek čuvala i pazila, ja nisam baš bila nešto oko tih maslina i loza, moji su sve to imali, radili su vino i masilnovo ulje. Ja bih otišla po ure, onda bih lagano pješice kući i slušala Magazinove stare ploče na didov gramofon i vježbala bih ispred ogledala', ispričala je.
- Koke sam voljela i svako jutor bih išla po friška jaja, to je najslađe onako pojest. Ono jaje bi još bilo vruće, zdravo i bakino maslinovo ulje - ispričala je. Na njen koncert koji je nedavno održala u Trogiru su je došli podržati i njezini roditelji.
- Moja mama je sad napunila 75 godina i ona je hiperaktivna, ona cijeli koncert, svi se čude ovdje kad dođe u Trogir, prije dvije godine je isto bila, kažu 'zašto ti mama ne sjedne?'. Ali ona nema mira, morala sam biti na nekoga, na mamu sam. Ali rijetko kad se desi da i mama i tata dođu na koncert, uvijek se izmjenjuju njih dvoje i danas kad mi je tata rekao da će doći i on, baš sam bila sretna - ispričala je. U publici je bio i njezin dečko Ivan Huljić.
I upravo su za njezine najmilije rezervirani blagdani. Unatoč ponudama, neće nigdje pjevati za Badnjak i Božić. Za Badnjak se veseli ručku kod svojih roditelja.
- Mama se drži starih običaja, uvijek kititi bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane - ispričala je. A na pitanje hoće li doći i Tonči Huljić i Vjekoslava, kaže kako se cijela obitelj okupi.
- Bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić, odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću, mislim, kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim, spavati do 26. dok ne budem trebala otići na put - rekla je.
Ni ona ni Petar Grašo godinama ne smanjuju koncertni tempo, što, priznaje Jelena, najviše ljuti Tončija.
- Viče, ali doslovno viče na nas, 'dajte malo stanite, malo se odmorite'. Mi to jednostavno volimo. I meni mama non-stop grinta 'Jelena, prestani, budi malo više doma, barem pet dana u komadu' - priznaje, no dodaje kako nakon koncerata nije umorna jer to toliko voli.
Za novogodišnji doček pjeva u Sarajevu, a onda će u siječnju puniti baterije prije snimanja novog akustičnog albuma 'Zlatni dječače'. Iako iduće godine obilježava 30 godina na sceni, proslavu će ostaviti za 2027., kada planira veliku regionalnu turneju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+