Jelena Rozga provodi Badnjak i Božić s obitelji i dečkom Ivanom Huljićem: 'Lijepo je i guštamo'

Jelena Rozga otkrila je za IN magazin kako će provesti božićne blagdane, a prisjetila se i kako je izgledalo njezino djetinjstvo, dok je odrastala u Blizni u trogirskom zaleđu. 'Baka Jela me uvijek čuvala i pazila, ja nisam baš bila nešto oko tih maslina i loza, moji su sve to imali, radili su vino i masilnovo ulje. Ja bih otišla po ure, onda bih lagano pješice kući i slušala Magazinove stare ploče na didov gramofon i vježbala bih ispred ogledala', ispričala je.

- Koke sam voljela i svako jutor bih išla po friška jaja, to je najslađe onako pojest. Ono jaje bi još bilo vruće, zdravo i bakino maslinovo ulje - ispričala je. Na njen koncert koji je nedavno održala u Trogiru su je došli podržati i njezini roditelji.

- Moja mama je sad napunila 75 godina i ona je hiperaktivna, ona cijeli koncert, svi se čude ovdje kad dođe u Trogir, prije dvije godine je isto bila, kažu 'zašto ti mama ne sjedne?'. Ali ona nema mira, morala sam biti na nekoga, na mamu sam. Ali rijetko kad se desi da i mama i tata dođu na koncert, uvijek se izmjenjuju njih dvoje i danas kad mi je tata rekao da će doći i on, baš sam bila sretna - ispričala je. U publici je bio i njezin dečko Ivan Huljić.

I upravo su za njezine najmilije rezervirani blagdani. Unatoč ponudama, neće nigdje pjevati za Badnjak i Božić. Za Badnjak se veseli ručku kod svojih roditelja.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Mama se drži starih običaja, uvijek kititi bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane - ispričala je. A na pitanje hoće li doći i Tonči Huljić i Vjekoslava, kaže kako se cijela obitelj okupi.

- Bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić, odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću, mislim, kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim, spavati do 26. dok ne budem trebala otići na put - rekla je.

Ni ona ni Petar Grašo godinama ne smanjuju koncertni tempo, što, priznaje Jelena, najviše ljuti Tončija.

Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Viče, ali doslovno viče na nas, 'dajte malo stanite, malo se odmorite'. Mi to jednostavno volimo. I meni mama non-stop grinta 'Jelena, prestani, budi malo više doma, barem pet dana u komadu' - priznaje, no dodaje kako nakon koncerata nije umorna jer to toliko voli.

Za novogodišnji doček pjeva u Sarajevu, a onda će u siječnju puniti baterije prije snimanja novog akustičnog albuma 'Zlatni dječače'. Iako iduće godine obilježava 30 godina na sceni, proslavu će ostaviti za 2027., kada planira veliku regionalnu turneju.