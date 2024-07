Lana Jurčević donirat će odjeću: 'Dio robe čak nisam ni nosila...'

Uvijek sam se pitala kamo ću sa tolikom svojom odjećom, kaže Lana Jurčević na početku snimke.

Pjevačica je odlučila donirati odjeću koju više ne nosi. Na snimci koju je podijelila na društvenim mrežama, vidimo da se radi o nekoliko kutija odjeće.

Foto: Instagram

- Kad sad prođem kroz svu ovu odjeću i veličine koje sam nosila, od minijaturnih small stvari do large i extra large, baš me opale neki osjećaji. Svaka ta stvar me vraća u neko doba i točno imam osjećaj da me teleportira u neke situacije i raspoloženja - opisala je Lana.

- Dio robe nisam čak niti stigla nositi, a htjela sam - pa evo prilika da im vi unesete život. Ludnica mi je trenutno sa svime, ali uskoro ću dodavati još toga i naravno, dio od prodaje ide u donacije - poručila je novopečena mama.

Prisjetimo se, pjevačica je od 2017. u vezi s Filipom Kratofilom.

Foto: Instagram

Krajem studenog prošle godine dobili su kćer Maylu Lili, koju Lana često pokazuje na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine.