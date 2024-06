Lana Jurčević objavila snimku s kćerkicom pa nasmijala fanove: 'Ma talentirana je na mamu...'

Pjevačica Lana Jurčević (39) na društvenim mrežama često dijeli trenutke koje provodi sa svojom kćerkicom. Sada je podijelila video u kojemu je pitala pratitelje je li djevojčica naslijedila njezine pjevačke sposobnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja nemrem s njom, obožavam! Išle smo nešto obavit, ušle u stubište i kad je skužila jeku, nije se ugasila! A ovog komarca ću naći, ne piše mu se dobro - napisala je pa pitala:

- Je li ovo operna pjevačica?

Brojni pratitelji pjevačice bili su oduševljeni.

- Mislim da je talentirana na mamu - glasio je jedan od komentara.

- Predivno! - pisali su drugi.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, pjevačica je od 2017. u vezi s Filipom Kratofilom. Krajem studenog prošle godine dobili su kćer Maylu Lili, koju Lana često pokazuje na društvenim mrežama.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine.