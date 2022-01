Pjevačica Lana Jurčević (37) povalila se na društvenim mređama u videu kako se sama ošišala kod kuće.

- New year. New me. Tri tjedna bez Instagrama nosi svoje - napisala je u objavi.

Svoju dugu kosu ošišala je do ramena i sada ima kratki bob koji je u zadnjih godinu dana postao popularan.

Njenim obožavateljima se svidjela ova promjena, te su u komentarima pisali kako joj nova frizura odlično stoji i da se uspjela dobro sama ošišati.

- Od kad je krenuo Covid nisam bila kod frizera,pa se sama šišam i farbam - pisalo je u komentaru, a mnoge žene su se javile i rekle da imaju naviku šišati se kod kuće, a neke su rekle da bi i one htjele probati same.

Čini se da je ova pandemija utjecala na mnoge da nauče nove vještine, pa je tako sve više popularno na društvenim mrežama da se žene same šišaju kod kuće.