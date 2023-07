Lana Peruško bila je najmlađa kandidatkinja sezone 'Života na vagi', danas je neprepoznatljiva

Lara Peruško bila je najmlađa kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' i došla je do finala, a u showu je ostvarila ono što je i željela - smršavjela je i to čak 44,7 kilograma, a izgradila je i samopouzdanje.

- Želim se ponovno baviti sportom, izaći napokon navečer i odjenuti što hoću, biti opuštena i bez brige da će mi netko nešto dobaciti - rekla je Lara prije sudjelovanja.

Prijavila se nakon razgovora s prijateljicom, a njezini problemi s težinom krenuli su nakon što je prestala trenirati triatlon.

Foto: Instagram

- Najviše sam počela dobivati na težini sa 14 godina, kada sam došla do 105 kilograma. Počela sam ići kod privatnog trenera i u tri mjeseca uspjela skinuti 25 kilograma, ali kasnije sam se zaljubila pa sam to zanemarila i sve mi se vratilo. No sad sam sama sebi na prvome mjestu - ispričala je mlada Puležanka.

Lara je u 'Životu na vagi' osvojila visoko peto mjesto i na finalnom vaganju imala je 79,9 kilograma.

Foto: RTL/canva

- Doista je fenomenalan osjećaj bit u finalu, i to s ova četiri srčana i snažna muškarca. Ponosna sam na sebe što sam uspjela dogurati tako daleko. Imam puno planova, ne planiram se nakon 'Života na vagi' vratiti triatlonu, ali zato namjeravam upisati Fitness učilište - rekla je o svom uspjehu tada.

Objasnila je i da se nije promijenila samo fizički.

- Sada sam odlučila sebe staviti na prvo mjesto. Neću ponavljati iste pogreške i nijedan muškarac mi ne može više biti prioritet. Možda to zvuči sebično, ali sada sam si samo ja bitna. Smeta li bivšima što sam u emisiji pričala o njima - ne znam i ne zanima me. Rekla sam sve što sam imala reći, a moja me Sanja naučila da nikada ne šutim - otkrila nam je Lara.

Foto: Instagram

Ustrajna u treninzima i gubljenju kilograma ostala je i nakon izlaska što pokazuje i na društvenim mrežama.

- Možda i najbitnije od samog gubljenja kilograma je to da sam promijenila glavu. Treba zavoljeti ono što radiš,a ne da radiš nešto jer 'moraš'. Svi imamo dane kad nismo od volje ali to ne znači da treba odustati - poručila je uz jednu od objava.

Nedavno je za RTL.hr otkrila da stažira u bolnici za medicinsku sestru i nastoji vježbati pet puta tjedno, a objasnila je što joj je poticaj.

- Najveća motivacija mi je kad pogledam svoju staru fotografiju i sjetim se kako sam se tada osjećala i koliko mi je bilo teško. U tom periodu bilo mi je teško obavljati i fizičke stvari, ali teže mi je bilo psihički. Ne želim više nikada imati taj osjećaj slabosti - ispričala je Lara koja se nakon showa druži i sa Zuzanom Filipaš.

Poslala je i poruku novim kandidatima 'Života na vagi'.

- Poručila bih im da stave zdravlje na prvo mjesto. Gledam to po sebi i od svoje prijave. Osjećala sam se depresivno i često sam se susretala s negativnim komentarim što me psihički potkopalo. Dok čovjek sam ne odluči da će se pokrenuti, teško da će biti tako. Mislim da je show 'Život na vagi' idealna prilika za one koji su spremni na promjene - zaključila je Lara.