Kako danas izgleda ekipa iz 'Života na vagi'? Anja je trudna, a Bubi ljubi asistenticu sa seta

Pobjedu u posljednjoj sezoni 'Života na vagi' odnio je Josip Čapo (31) koji je uspio skinuti čak 78,3 kilograma. Na prvom je vaganju imao 173, a u finalu 93,7 kilograma.

Da pobjednik i nakon showa održava dobru liniju dokazuju i njegove objave na društvenim mrežama.

Foto: RTL

- Nema stajanja ni predaje. Sve se može kad se hoće. Život nakon života na vagi - napisao je na novijim fotkama Josip na kojima pokazuje svoju novu liniju.

Isto tako, sa svojim pratiteljima često dijeli uspomene sa svojih sudjelovanja na manjim i većim maratonima. U slobodno vrijeme, Josip uživa sa suprugom Ines i njihovih troje djece.

Foto: RTL

Njegova kolegica i jedna od zapamćenih natjecateljica je i Anja Veber koja je u showu skinula 40 kilograma. Ona nije stigla do finala, ali je ostvarila svoj cilj i najveću životnu želju.

Foto: RTL

Nju su kilogrami sprječavali u nečemu za čime je žudjela cijelo vrijeme, a u siječnju je priznala kako je napokon trudna. Tom je prilikom za RTL otkrila kako se osjećala kada je saznala da nosi dječaka.

Foto: RTL

- Iskreno, zbunjeno. Dugo smo prije pokušavali, a sada sam ostala trudna iz prve. Pozitivno, naravno, ali vijest nas je šokirala - rekla je tada Anja koja očekuje dijete sa suprugom Ivanom.

Prisjetimo se i pobjednika treće sezone 'Života na vagi', koji je imao fantastičnu transfomarciju, Alena Abramovića. On je u show ušao s 181,3 kilograma, a izašao je s 86,4 kilograma manje.

Foto: RTL

I nakon emisije nastavio je s treninzima i pravilnom prehranom, što najbolje dokazuju njegove fotografije na društvenim mrežama.

Alen je danas motivacijski trener, a svojedobno je za RTL priznao da je zadovoljan kilažom od 100 kilograma.

- Ne volim kako izgledam ispod te brojke. Najbolje mi je kad me pitaju jesam li još nešto skinuo nakon finala? Ne, dragi ljudi, ja sam svoj posao obavio još u showu, skinuo pola sebe - ispričao je tada.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pobjednik pete sezone, Matej Petrović, poznatiji kao Bubi, također je oduševio svojom ustrajnošću i transformacijom. Ušao je u show sa 152 kilograma, a izašao s 84,1.

- Postao sam suprug i otac prekrasnog sina te sam se vratio u uobičajenu životnu rutinu osim što sam, za razliku od prije, dodao i koji trening više - priznao je jednom prilikom.

Foto: RTL

On je pokrenuo i svoj Youtube kanal na kojem je objavljivao treninge i davao savjete za vježbanje.

Osim fizičkog izgleda, show mu je promijenio i ljubavni život. Od samoga početka šuškalo se kako se zaljubio u asistenticu producenta showa Anju Glavaš, ali on to nije htio komentirati niti potvrditi sve do pretprošlog Božića kada je objavio prvu zajedničku fotografiju s njom.

Sretni par vjenčao se u kolovozu 2012., a postali su i roditelji.

Foto: RTL

Lara Peruško ušla je u show s 19 godina, a dogurala je sve do finala. Na prvom je vaganju imala 124,4 a na posljednjem 79,9 kg.

Foto: RTL

Danas izgleda potpuno drugačije, a na društvenim mrežama nedavno je podijelila fotku na kojima se vide rezultati njene ustrajnosti i vježbanja.

- Svi imamo dane kad nismo od volje ali to ne znači da treba odustati. Kraj ne postoji, postoji samo novi početak. Snovi se ne ostvaruju preko noći. Rad na sebi je nešto što traje cijeli život. Treba biti strpljiv. Motivacija je bitna ali ključ uspjeha je ustrajnost - poručila je Lara.

Lara, koja je nedavno proslavila 20. rođendan, na Instagramu dijeli videa svojih treninga i vježbi koje odrađuje, a isto tako i savjete koja hrana je zdrava i dobra za tijelo.

O svojoj velikoj transformaciji otvoreno progovara i motivira svakoga na promjenu.

U show je ušla sa 174,2 kilograma, a ukupno je izgubila 50,2 kilograma, pa sad ima 124 kilograma. Željka Mateša trenutačno je zvijezda na Tik Toku, počela je dijeliti videozapise svojih treninga i vježbi.

U finale nije prošla, jer je kolegica Lara imala bolji rezultat.

- Ja sam zadovoljna i hvala svima na prilici. Možda nisam u finalu, ali sam pobijedila svoju glavu - izjavila je tada.

Željka je nedavno izjavila i kako ima dosta videa u arhivi koje će podijeliti na društvenim mrežama, a za RTL je otkrila i razlog zašto je to pokrenula.

Foto: Vedran Peteh / CROPIX

- Puno njih mi na blagajni kaže kako sam im motivacija. Iskreno, to najviše radim za žene koje su poput mene, koje imaju djecu i misle da se ne može. Imam već snimljenog materijala - otkrila je tom prilikom.

Jedna od zapamćenijih transformacija bila je i ona od Nine Martine Korbar (28). Prije deset godina imala je 150 kilograma, a u showu je izgubila preko 40. Poslije toga nastavila je s treninzima, a otvorila je i vlastitu teretanu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Na društvenim mrežama promovira zdrav život, ali motvira ljude da trebaju zaista voljeti sebe onakvima kakvi jesu.

- Bilo mi je najteže pomiriti se s tim da to ne ide preko noći, kod nas koji se borimo s debljinom veliki je problem lijenost - rekla je Nina jednom prilikom u RTL Direktu.

- Držim se režima, ja danas imam 90 kilograma, znači nisam neka mršavica, ali održavam relativno normalnu kilažu - dodala je tada.

Veliki favorit gledatelja bio je Toma Kukoč koji je na prvom vaganju imao 143,2 kilograma, a na posljednjem je imao 82,8 kilograma. Kada je u finalu ušao na pozornicu nitko ga nije prepoznao i svi su mu zapljeskali.

Foto: RTL

- A gdje je nestao Toma? - upitala je tad voditeljica Marijana Batinić (42).

Foto: RTL

Toma je tom prilikom priznao kako se trudi i nakon izlaska iz showa živjeti zdravije i kvalitetnije, a s obzirom na njegovu isklesanu liniju ni treninga ne manjka.

Inače, natjecatelji iz 'Života na vagi' i izvan ekrana druže se, sastaju i zajedno motiviraju jedni druge na treninzima.

