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SRETNE VIJESTI

Lana Škrgatić čeka prvo dijete

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Lana Škrgatić čeka prvo dijete
Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
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Nakon svega što smo prošli, danas napokon pronalazim snagu podijeliti s vama ono što mjesecima nosim u sebi. Naše malo čudo uskoro dolazi, poručila je

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Glazbenica Lana Škrgatić (45) na društvenim je mrežama objavila prekrasnu vijest - ona i njen suprug Ivan Puž postat će roditelji. Sve to podijelila je uz trudničke fotografije, ali i ispovijest o svom putu do trudnoće.

- Postoje životne priče koje se ne mogu ispričati u nekoliko rečenica. Grade se godinama, od nade, straha, pokušaja, razočaranja, tišine i vjere da će se jednom dogoditi nešto lijepo. Ovo je dio moje priče - započela je priču Lana.

Nakon toga, otkrila je kako je tek sada pronašla snagu da javno progovori o onome što mjesecima proživljava.

- Nakon svega što smo prošli, danas napokon pronalazim snagu podijeliti s vama ono što mjesecima nosim u sebi. Naše malo čudo uskoro dolazi. Nikad nije kasno za nadu, ljubav i novi početak. Naš put i timeline su drugačiji, ali vjerujem da se sve posložilo baš onako kako je trebalo - stoji u njenoj objavi.

Za trudnoću kaže kako je 'ponovno buđenje sreće, a priznala je kako ju je posljednjih mjeseci pratila neizvjesnost. No uz nju je uvijek bio njen partner.

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- Uz mene je svakoga dana bio moj Ivan. Moj muž, moj oslonac i čovjek koji je sa mnom prolazio svaki strah, svaku nadu i svaki neizvjestan trenutak. Onaj koji je bio tu kada je bilo najteže - napisala je.

Otkrila je i da je radi drugog stanja morala na mirovanje te je potpuno promijenila svoju svakodnevnicu - odrekla se mora, treninga i nastupa.

Foto: PROMO

- Ponekad ono što te ispunjava moraš nakratko staviti sa strane kako bi sačuvao ono najvažnije - izjavila je, a emotivnu objavu zaključila riječima: 'Naše malo čudo raste i uskoro nam dolazi u naručje. Čekamo te, naše najdraže čudo. Tvoja mama i tata'.

Lana i Ivan vjenčali su se 2022. godine u zagrebačkom klubu Šumica, a njihova svadba je okupila prijatelje i obitelj iz Hrvatske, ali i drugih zemalja. Par dijeli i ljubav prema glazbi - Ivan je bubnjar i vokal, a zajedno nastupaju i stvaraju.

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