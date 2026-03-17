Lana Škrgatić novom pjesmom poručila: 'Ponekad je pametnije biti glup i biti slobodan...'

Glazbenica Lana Škrgatić objavila je novu pjesmu 'Biti glup je bolje', nastalu u suradnji s producentom Miroslavom Lesićem - Lesiqueom. Pjesma donosi drugačiji, atmosferičan zvuk i najavljuje novi zaokret u njezinu kantautorskom izrazu. Uoči koncerta 'Gasi ekrane, pali maštu', koji će se 22. travnja održati u zagrebačkoj Kontesi, Lana govori o nastanku pjesme, inspiraciji i glazbi kao životnom pozivu.

Nova pjesma je vani, kako je nastala i koja je priča iza nje?

Nova pjesma "Biti glup je bolje" nastala je u suradnji sa genijalnim producentom "Lesique" (Miroslav Lesić), a ideja iza pjesme je da u današnjem svijetu prepunom nemira i manjka empatije u odnosima, ponekad je pametnije "biti glup", što moze značiti biti slobodan. Pjesma slavi ženstvenost, emotivnu snagu i hrabrost da se bude iskren prema sebi i živi više u trenutku.

Mnogi kažu da je ova pjesma drugačija od svega što si dosad radila. Je li to novi smjer za tebe?

Pjesma donosi malo drugačiji i novi sound i svakako najavljuje mali zaokret u kantautorskom izričaju. Meni se sviđa kombinacija moderne produkcije i malo retro energije koju pjesma donosi i kako sam ju otpjevala u sjetnoj atmosferi, baš kako pjesma traži.

Koliko je u pjesmi autobiografije, a koliko umjetničke fikcije? Da li je u današnje vrijeme bolje biti glup, pametan, snalažljiv ili sve u kombinaciji?

Pjesma nije autobiografska direkno, kao neke moje pjesme do sada, već preispituje što je zapravo istina i kako je ponekad pametnije i mudrije praviti se blesav i neke stvari zadržati za sebe.

Kada publika posluša pjesmu, što bi voljela da prvo osjete?

Voljela bi da osjete njezinu ženstvenu energiju i tu sjetnu atmosferu. Da ih odmakne od svakodnevnice i stresa, te da uživaju u te 3.5 minute.

Koliko je trajao proces od ideje do gotove pjesme? Jesi li imala kreativnu blokadu u međuvremenu?

Ideju je iznio moj producent Lesique, te smo nastavili dalje skupa na njoj raditi... Meni se odmah svidjela ideja, a pogotovo tekst, pa sam s lakoćom dodala i svoje melodije i stihove. Nismo imali blokadu, ova pjesma je nekako tekla prirodno.

Poznata si po snažnoj energiji na pozornici, hoće li nova pjesma dobiti još jači život uživo?

Ovo je nježna pjesma, koja i uživo traži jednu smirenu atmosferu, ali svakako kada nastupam uživo pjesme dobiju novu dimenziju i jedva čekam izvesti ovu pjesmu pred publikom na Zagrebačkom koncertu, 22.4., u Klubu kazališta Komedija Kontesa. Pjesma je više kao jedna priča koja poziva slušatelje i gledatelje u intimnu maštovitu poruku, nego klasična pjesma gdje recimo skačem uz saksofon ili pjevam punim glasom, a to upravo i je njezina čar.

Koncert u Kontesi 22. travnja je sve bliže. Što publika može očekivati tu večer?

Jedva čekam koncert "Gasi ekrane, pali maštu", u Zagrebačkoj Kontesi (Klub Kazališta Komedija), 22.4 u 20 h! Ovim putem pozivam sve koji su željni jedne intimne, akustične i posebne večeri glazbe da dođu. Pripremam koncert uz svoj trio- Tea Mišković i Ivan Puž, te uz vrhunski gudači kvartet. Večer će biti ispunjena posebnim aranžmanima uz gudače, autorskim pjesmama, te svijetskim hitovima, a naći će se i pokoja francuska šansona. Večer je nadahnuta ženskim autoricama i izvođačicama!

Hoće li biti nekih iznenađenja ili posebnih gostiju na koncertu?

Biti će iznenađenje- koje ne mogu sada otkriti:) i biti će nekoliko posebnih gostiju....

Kontesa je intimniji prostor, voliš li više takvu atmosferu ili velike pozornice?

Volim i jedno i drugo... Za ovu priču koju gradimo sa konceptom tria uz gudače, Kontesa je savršen prostor. Nudi intimu, dodir sa publikom i savršenu atmosferu! Kada sam nastupala sa grupom "Zabrenjeno Pušenje" naravno da sam obožavala koncerte na ogromnim manifestacijama, i žestoki rock n roll.... I jedno i drugo sam doista ja, i baš zato volim što ne moram biti u jednoj ladici, već imam sreću da mogu raditi i male intimne nastupe, ali i velike pozornice!

Postoji li neka pjesma koju uvijek moraš odsvirati jer publika to jednostavno traži?

Uvijek moram odsvirati bar jednu francusku pjesmu, a ovaj puta planiram ići sa klasikom- Edit Piaf! A od autorskih, publika jako voli pjesmu koju sam napisala za mamu "Merci", tako da će se i ona naći na programu.

Imaš li tremu prije koncerata ili si već potpuno “imuna” na to?

Ne osjećam neku veliku tremu, ali svakako osjećam uzbuđenje, pogotovo jer nisam nikada napravila baš ovakav koncert uz gudače, a da nije klasika (kada sam svirala flautu u orkestru). Radujem se svakoj noti i trenutku na bini!

Što te danas najviše inspirira kada stvaraš glazbu?

Danas kada je sve toliko instant, u programima koji sami rade glazbu i svi se nazivaju kantautori, najviše me veseli sjesti uz klavir, i stvarati melodiju uz neke akorde koji mi dođu, i potpuno pobijeći od stvarnosti na trenutak. Teško je ostati konstantno inspiriran u današnjem svijetu, ali kada čovjek malo stane, i udahne, pronađe se inspiracija... Mene često i vlastiti učenici inspiriraju, s kojima radim kao profesorica Glazbene kulture u Američkoj međunarodnoj školi.

Glazbena scena stalno se mijenja, kako vidiš svoje mjesto na njoj danas?

Meni je samo važno da sam svoja, iskrena i da ne brinem previše oko toga što je "trending", što bi trebala raditi da se određenim ljudima svidim.... Želim raditi najbolje što mogu, pokušati pratiti odredene trendove s kojima se mogu povezati i nastaviti rasti i učiti... Ne vidim glazbu kao samo danas, već kao životni poziv!

Imaš li neku pjesmu koju si napisala, a još čeka pravi trenutak da ugleda svjetlo dana?

Imam nekoliko pjesama i glazbenih ideja na kojima sada radim u studiju, i uskoro će ugledati svjetlo dana!! Meni stvaranje dođe na mahove, pa se dogodi da u nekoliko dana stvorim puno ideja, i onda tjednima ništa.... Mislim da je to normalno! Sada kada je došlo lijepo vrijeme, inspiracija dolazi sama...

Kad bi morala opisati koncert 22. travnja u tri riječi, koje bi to bile?

"Gasi ekrane, pali maštu" .... ok to su 4 rijeci, ali to je to! Ostalo je par stolova jos slobodno, pa pozivam ljude da kupe ulaznice i dođu podržati i uzivati!