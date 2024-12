Lana Ujević Telenta iz Dnevnika velikog Perice: Nisam mogla ni zamisliti da ću glumiti s Radom

Njezino vrijeme tek dolazi. Zapamtite ime Lana Ujević Telenta. Ova 29-godišnja diplomirana glumica oduševljava i glumom i otpjevanim zagrebačkim šlagerima u drugoj sezoni serije “Dnevnik velikog Perice”, kao i u seriji Nove TV “U dobru i zlu”. Uz to je i na vrijeme stizala na probe za “Kralja Gordogana” u zagrebačkom HNK u režiji Renea Medvešeka.

- Naravno da je bilo treme glumiti uz Radu Šerbedžiju u ‘Perici’. Da će mi on igrati menadžera, saznala sam tek nakon nekoliko tjedana glumačkih probi i to me izulo iz šlapica. Ušetala sam na tu iduću probu s Radom s velikim poštovanjem, nisam znala što očekivati. Upoznali smo se, krenuli odmah na posao i ubrzo sam se zbog njegove opuštenosti i ja opustila. Postali smo kolege i trema je nestala. S Mirjanom Bohanec, nažalost, nisam imala priliku dijeliti kadar, ali to što sam dio toga predivnog projekta na kojem je radio toliki broj sjajnih ljudi zauvijek će mi biti lijepa uspomena - govori nam Lana. U “Perici” je i zapjevala legendarne šlagere Gabi Novak, Ive Robića...

Foto: Biljana Šimić

- Bila sam jako uzbuđena. Coco Mosquito, koji je radio glazbu za seriju, vjerovao je u mene i dao priliku da sama pjevam Milu i uz pomoć Dina Antolića i prvih par sati pjevanja u životu mi je naraslo samopouzdanje. Pjevanje nije bilo zahtjevno nego ostvarenje želja i guštala sam na snimanju svake pjesme i svakom snimanju izvedbe određene pjesme za seriju. Naravno, moje privatno pjevanje i pjevanje za ulogu nije moglo biti isto i radili smo na tome da pronađemo kako bi Mila pjevala, zadovoljna sam rezultatom - dodaje glumica bez pjevačke naobrazbe. Zato uskoro kreće na redovite sate pjevanja.

- Samouka sam kako u pjevanju tako i u sviranju klavira i gitare i želja za tehničkim vještinama je tu čak i ako nikad ne dosegnem profesionalnu razinu sviranja ili ako se ne budem bavila pjevanjem profesionalno, glazba će uvijek biti jako važan dio mog života - ističe i dodaje kako bi se jednom voljela okušati u mjuziklu. Dok joj pjevanje nije stvaralo probleme na setu, malo je muku mučila s perikom.

- Ali je zato izgledala odlično (smijeh)! Bila je bolna, no nije predstavljala problem za rad. Dok glumim, ništa me ne boli, ne muči, nisam umorna ni gladna, samo sam u momentu. Problem nastaje u satima koje glumci često provedu čekajući, kad god bih se krenula žaliti u sebi il naglas, samo bih se podsjećala na to da je to samo mala muka u odnosu na to što radimo. Kad je završilo snimanje, bilo mi je emotivno skidati periku znajući da je to to i odjednom mi je bolno tjeme počelo faliti - priča nam. Gledateljima je za oko zapela još u seriji Nove TV “Zlatni dvori” 2016., a sad glumi u seriji “U dobru i zlu”, i to kćer glavnog lika Veljka Sriće, kojeg igra Filip Juričić.

Foto: Matko Stankovic

- Jako sam zadovoljna. To je veliki projekt na kojem radi veliki broj ljudi i prije svega je važan kolektiv. Tu smo se vrlo brzo našli i povezali i mislim da tu povezanost na kraju i gledatelji vide. Kad god mi ljudi priđu s pozitivnim reakcijama na seriju, baš mi bude drago. S ulogom sam se vrlo brzo povezala jer sam je instinktivno razumjela. Imam dvije sestre koje beskrajno volim i jako sam povezana s obitelji pa sam razumjela Niku i njezine odluke i postupke pa mi je nije teško igrati - govori Lana, čiji je glumački put počeo slučajno.

- Može biti da sam kao mlađa maštala o tome da postanem pjevačica jer mi se činilo da je to nešto što ja već ‘znam’ i neko vrijeme sam uz Filozofski fakultet pjevala uz pratnju gitare u restoranima, kafićima, ljetom mi je to bio posao. Nisam planirala glumu, ali sam u jednom trenutku shvatila da je to jedino zanimanje koje povezuje sve što me zanima. A to je ponajviše razumijevanje ljudi, jezik, ples, glazba, pričanje priče, spajanje raznih vještina, učenje novih, estetika, ritam i potraga za pitanjem tko sam ja, zašto sam i što bi bilo kad bi bilo? U početku me nije bilo strah. Strah se počeo pojavljivati uz prestanak idealiziranja i shvaćanje da je gluma zanat i da ne postoji garancija za uspjeh. Ali kako je vrijeme prolazilo, tako sam se naučila nositi time da mi garancija ni ne treba i da ću se u slučaju neuspjeha snaći. Nemam problem s time da počnem raditi drugi posao ako se dogodi da od glume ne mogu živjeti - ističe.

Rođena u Njemačkoj, u Baden-Badenu je živjela do desete godine i potom se s obitelji vratila u Hrvatsku. Stoga joj glavna uloga u predstavi “Astronaut Wittgenstein” u režiji Nataše Rajković na njemačkom jeziku prije dvije godine nije predstavljala problem. A privlači li je inozemna karijera?

Foto: Privatni album

- Projekt na njemačkom priželjkujem, snimam audicije, a što budućnost donosi, nikad se ne zna. Voljela bih raditi i na projektima izvan Hrvatske, ali me holivudski život nimalo ne privlači i nemam želju zauvijek napustiti Hrvatsku zbog karijere. Lagala bih kad bih rekla da nikad nisam maštala o suradnji s Tarantinom i da se poslože zvijezde za nešto u tom smjeru, zgrabila bih priliku i otišla, ali sam sigurna da bih se na kraju ipak vratila ‘doma’ - dodaje. Između svih obveza u lipnju se udala za svog Tina, i to samo dan prije početka snimanja “Perice”.

- Snimala sam cijeli tjedan do večeri pred vjenčanje, noć prije sam skidala narančasti lak sa snimanja s noktiju i smišljala kućnu manikuru za sutra. Smijali smo se tome svemu i zaspali smo umorni i sretni. Ujutro sam zaboravila ponijeti zaručnički prsten, lak se razmazao jer se nije stigao osušiti prije spavanja... Svašta nešto, ali sve je to bilo nebitno. Jako nam je bilo lijepo i prije i tijekom vjenčanja i sad u službenom braku. Nemam osjećaj da se moramo truditi balansirati. Poznajemo i podržavamo jedno drugo. Svaki moj uspjeh je i njegov, svaki njegov je moj i ovisno o periodu netko više potegne što se tiče životnih obveza. Medeni mjesec je bila teška improvizacija jer nismo znali kako će nam se poklopiti godišnji. Sve smo bukirali u zadnji čas i ispalo je na kraju da sreća prati hrabre i odlično smo se proveli - kaže Lana.