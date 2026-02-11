Lara Demarin se vraća na Doru s pjesmom Mantra: 'Cvek me naučio da se strpljenje isplati!'

Glazbenica Lara Demarin (29) ove se godine vraća na Doru s pjesmom 'Mantra'. Ovo natjecanje joj je, kaže, velik izazov koji doista voli.

- Planirala sam se vratiti čim budem imala pjesmu. 'Mantra' je pjesma koja je rađena za Doru i Eurosong. Producentu sam poslala smjernice kakvu pjesmu želim i što da sadrži prema mojoj viziji što jedna eurovizijska pjesma treba imati - rekla je Lara.

Foto: Marina Tunjić

Također, kaže kako iza 'Mantre' stoji njena osobna priče. Ona je tu kao podsjetnik zašto radi glazbu i zašto je ona njena konstanta bez koje ne može.

- Posebna je jer nije klasična ljubavna pjesma, ima snažnu poruku, etno elemente kroz koje predstavljam svoje balkanske korijene i energiju koja traži jak scenski nastup. Vjerujem da svatko od nas ima svoju mantru i da će slušajući ovu pjesmu svatko prepoznati svoju - kaže Demarin.

Foto: Marina Tunjić

Na Dori smo je gledali i prije dvije godine kada se natjecala s pjesmom 'Ne vjerujem ti'. Razlika između ova dva iskustva postoji.

- Ovaj put sam nešto iskusnija i sigurnija. Malo mi je lakše pri pripremama jer znam što očekivati, ali svakako mi je i dalje velik izazov. Puno je tu stvari, vremena nema baš puno, ali radim sve u mojoj moći da izrealiziram sve zamišljeno na najbolji mogući način - govori.

Što se tiče nastupa, rekla je kako razmišlja o svakom detalju koji će predstaviti publici na Dori.

Foto: Privatni album

- Malo sam i prevelik control freak. Volim biti uključena u svaki dio koji se radi, da sve ima smisla kao cjelina. Voljela bih da publika osjeti snagu, energiju te iskrenost priče koja stoji iza pjesme - priča nam glazbenica.

Osim toga, 'Mantra' je, kaže, vokalno zahtjevnija pjesma od 'Ne vjerujem ti' i zato zahtjeva i energičnu koreografiju.

Foto: Privatni album

- Otkad je pjesma prošla na Doru, bacila sam se na vokalne vježbe i plesne treninge i pokušavam ne izgubiti fokus. Osim toga, izazovno je i sve popratno što nema veze s pjesmom - konstantna prisutnost kroz medije i društvene mreže - rekla je Demarin.

Pitali smo ju i kako gleda na konkurenciju te ima li možda neka pjesma ili izvođač koji ju posebno oduševljava.

Foto: Privatni album

- Jako su raznolike pjesme, smatram da svatko može donijeti nešto novo i zanimljivo. Ne opterećujem se puno razmišljajući o tome; prvih par dana sam jako pratila komentare ljudi, reakcije i slično, ali onda sam samo odjednom presjekla i prestala. Izdvojila bih Anandu, Zevin i Tomu kao pjesme i nastupe koje jedva čekam vidjeti - otkriva.

Njena glazba i tekstovi često imaju snažne emocije. Inspiraciju kao kantautorica crpi iz vlastitih emocija, odluka i životnih faza.

Foto: Privatni album

- Najviše sam inspirirana kad sam negdje na putu, tada sam u svojim mislima i imam vremena posvetiti im se. Nekad me inspirira i tuđa priča i empatija prema toj osobi. Nema pravila, nekad me samo šetnja u prirodi potakne na pisanje stihova, a nekad to bude doma na kauču - govori nam Lara.

Najveća podrška joj je obitelj, a posebno njen brat Luka. I privatno i profesionalno je, kaže, okružena ljudima koji ju razumiju i podržavaju. Publici se predstavila prije 10 godina u showu 'The Voice Hrvatska'.

Foto: Privatni album

- Ajme, to je bilo prije deset godina! Bila sam dijete s malo iskustva i nejasnom slikom budućnosti. 'The Voice' mi je otvorio oči i dao do znanja što je glazbena industrija. Definitivno je to bio jedan veći korak da shvatim da je glazba moja mantra i da ću joj se uvijek vraćati. Zato sam i danas ovdje - priča.

Prije solo karijere dugo je surađivala s Matijom Cvekom. U početku, kaže, nije bila niti svjesna koliko će velika priča Matija i The Funkensteinsi postati.

- Zato sam posebno zahvalna na tome da sam bila dio te priče čak šest godina. Jedna od rijetkih priča gdje možeš reći da funkcionirate kao tim, puni povjerenja, spremni na ulaganje i nesebičnost. Mislim da se to sve osjeti i kroz Matijine pjesme i koncerte. Naučila sam da se isplati biti strpljiv i uporan, a iskustvo i uspomene će mi ostati zauvijek - rekla je mlada glazbenica.

Foto: Privatni album

Zanimalo nas je i tko joj je uzor u glazbenom svijetu.

- Ima puno glazbenika koji me inspiriraju. Uglavnom su to strani glazbenici jer sam te glazbe najviše naslušana, poput Michael Jacksona, Princea, Alicie Keys, Beyonce… Aliciu volim kao prvenstveno kao strastvenu i jako neopterećenu i prirodnu autoricu i izvođačicu, jako volim njenu energiju koju prenosi. Beyonce je zvijer od žene, u pjevačkom, kreativnom i izvođačkom smislu, obožavam njenu pojavu. Michael je jedinka za sebe, od autorstva preko izvedbi i svjetskih plesnih pokreta; Prince također; ta glazba je jedinstvena i dugotrajna. Mogla bih izdvojiti još jako puno glazbenih uzora, ali u ovom trenutku su mi oni pali prvi na pamet - otkriva.

Foto: Privatni album

Komentare publike i kritičara uvijek rado pročita, a kada osjeti da ju opterećuju - prestane.

- Ali volim vidjeti kako ljudi razmišljaju, jesam li uspjela prenijeti željeno ili sam skroz fulala, nekad mi daju smjernicu da znam što mogu bolje ili drugačije, ali nikad ih ne uzimam k srcu jer ne znam otkud komentari dolaze - govori Lara.

Kad ne radi na glazbi, najviše ju puni energijom priroda, planinarenje, njen pas, ples, trening, koncerti i društvene igre.

Foto: Privatni album

- Ponekad kauč, serije i tajlandska masaža - priznaje.

Otkrila nam je i nekoliko zanimljivih činjenica o sebi, a jedna od njih je da rutinu baš i nema.

- Svaki dan mi izgleda drugačije. Iako to nije napoznanica, mislim da je svakom umjetniku tako. Na primjer, mogu popit kavu, a mogu i bez nje, nisam ovisnik o ničemu i to mi je baš zanimljivo. Jako sporo jedem, uvijek me se čeka. I nikad ne izlazim iz kuće bez doručka - ispričala nam je.

Foto: Privatni album

Za nju su uspjeh i male stvari, nije riječ samo o priznanjima.

- Nekad im ne pridajemo dovoljno pažnje i mislimo da su samo velike stvari bitne. Najveći uspjeh mi je kad sama sebi dokažem da nešto mogu - rekla nam je Demarin.

Foto: Privatni album

One koji razmišljaju krenuti putem glazbe, a boje se početaka - potpuno razumije, ali za njih ima poruku.

- Počeci su uvijek najteži. S pravom se boji, i ja se još uvijek bojim u nekim trenucima, kad mi je nešto nepoznato. Prebrodit ćeš strah samo s iskustvom. Moraš imati ogromno strpljenje i vjeru u sebe, to je prvi korak. A sljedeće je jako puno rada i jako dobra pripremljenost te psihička stabilnost (smijeh) - kaže.