Lasagna je odgovorio na kritike Hrvoja Horvata: 'Dobio sam podršku Rammstein zajednice...'

Glazbenik Marko Purišić, poznat kao Baby Lasagna, pobijedio je na ovogodišnjoj Dori s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Baby Lasagna bio je rezerva za ovogodišnju Doru, a nakon što je od natjecanja odustala pjevačica Zsa Zsa, postao je jedan od kandidata. Ubrzo je postao favorit publike, ali ne i kritičara. Jedan od onih kojima se pjesma nije svidjela bio je kritičar Hrvoje Horvat, koji je u siječnju rekao da je 'Rim Tim Tagi Dim' 'nedvojbeno najlošija pjesma ovogodišnje Dore'.

Baby Lasagna gostovao je u emisiji 'Otvoreno' gdje je pričao o svom iskustvu na Dori i komentarima gledatelja. Na Doru je došao nakon što je Zsa Zsa odustala, a Marko je cijelu situaciju usporedio s 'dobrim filmom'.

- Dojmovi se skupljaju, ja ih pokušavam procesuirati. Zvuči poput nekog dobrog filma. Već su rekli da bi trebali otkupiti prava, nešto da se dogodi. Nevjerojatno je, ne znam koliko se često to događa. Ne znam za takvu neku priču, znam za vani, ali ne ovdje kod nas. Iznimno sam počašćen da mogu biti glavni lik - rekao je Marko.

U emisiji je gostovao i voditelj projekta Dore, Tomislav Štengl, koji je rekao da se posljednjih nekoliko godina nije dogodilo da netko dobije toliko glasova od publike kao što je dobio Baby Lasagna.

- Ovih zadnjih pet, šest godina otkad se Dora vratila prvo u Opatiju, sad i u Zagreb, ja ne pamtim da je dominacija u telefonskim pozivima bila tako velika i tako izražena - rekao je Štengl.

Nakon što je pobijedio na Dori, Marko je sa svojom pjesmom skočio na drugo mjesto na eurovizijskim kladionicama. Kako kaže, to mu je olakšavajuća okolnost.

- Mnogi pitaju je li to teret, meni nije nikako. To je samo još jedan 'bravo'. Još jedna potvrda da sam napravio dobru stvar, ja i moj tim - rekao je Marko. Komentare nije stigao čitati, ali je čuo da su većinom pozitivni.

U emisiji im se pridružio i Hrvoje, koji je na dan finala na portalu Večernjeg lista objavio članak u kojem je napisao da 'nije teško prognozirati pobjedu Baby Lasagne'. Sada je podijelio mišljenje o pobjedniku Dore. Baby Lasagna je njegov komentar tek nedavno pročitao.

- Već dva mjeseca pokušavam objašnjavati ljudima to da pozicija glazbenog kritičara koji nešto sluša kod kuće, na svom razglasu, nije ista prema onome što netko može očekivati od pjesme za Doru ili Eurosong. Uopće se ne namjeravam opravdavati. Hoću reći, ako izvučeš stvari iz konteksta onda one izgledaju drugačije. Naravno, nakon cijelog ovog 'hajpa' i trendinga koji je napravio Marko, situacija danas djeluje drugačije. S druge strane, moramo priznati da je poprilično licemjerno da sam upravo ja, kao i moji kolege, deset godina pisao o grupi Manntra u kojoj je Marko, koja je jedan od naših najboljih izvoznih proizvoda. Hvalio sam ih. Znači, jedan od najboljih domaćih izvoznih proizvoda koji deset godina snima ploče za njemačko tržište. Bend koji svira na festivalima pred 30 tisuća ljudi i više. Ali, to nikog ovdje nije zanimalo. Sad su svi odjednom fanovi Baby Lasagne. Dok smo se mi zalagali za to, to nikog nije zanimalo - rekao je Hrvoje Horvat pa nastavio:2

- Problem s ovom pjesmom nije u ničem drugom nego zapravo u tome da se danas sampleovi pjesama koriste na različite načine. Ako slušamo pjesmu Baby Lasagne koja je definitivno najbolja što smo mogli izabrati, ne može se ne primijetiti da neke stvari malo vuku na Rammstein, da se ispod refrena čuje grupa Pain... Kad sve to skupa spojiš naravno da izgleda kao da je pjesma spojena iz nekoliko dijelova. To je legalno i legitimno danas, uopće se ne govori o tome da to ne treba bit. Ali, naravno, kad ti to slušaš kod kuće u izoliranom sustavu, onda je to druga priča.

Na njegovu kritiku je Marko odgovorio u emisiji. Rekao je kako mu ne zamjera.

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje i kritiku. Nedavno je internacionalna Rammstein zajednica dala veliku podršku Baby Lasagni, a oni bi prvi rekli da je to krađa i da previše podsjeća na Rammstein. Tako da, tu ima ta činjenica - rekao mu je Marko.