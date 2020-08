Last Minute Open Jazz Festival počeo unatoč svim nedaćama

Festival već ima i tradiciju, a i svoju publiku. Bale su tih večeri kada je na repertoaru jazz pune, skupi se domaćih i turista. Program su u subotu navečer otvorili Matej Meštrović i Borna Šercar.

<p>Trebao je trajati četiri dana, no 14. “Last Minute Open Jazz Festival” ovog su puta skratili samo na vikend. Kako kažu organizatori, osim epidemioloških mjera i neimaštine, ovog ljeta protiv njih bila je i kiša. Kao i svake godine, i sada je gledalište puno, koliko po novim mjerama može biti. Stolice su bile na trgu raspoređen ispred pozornice, sa strane su ograde ograničavale broj ljudi...</p><p>- Na početku je bilo teško, kad smo radili prvi festival, poslije je svaki isto imao nešto svoje, svaki ima nešto svoje, ne ide to glatko, ali ovo danas je nešto posebno. Sve je nepredvidivo, na puno više stvari se mora paziti, a nama je još planove pokvarila i kiša. No bitno je da ide - kaže organizator Tomislav Lovro Pavleka.</p><p>No, festival već ima i tradiciju, a i svoju publiku. Bale su tih večeri kada je na repertoaru jazz pune, skupi se domaćih i turista. Program su u subotu navečer otvorili Matej Meštrović i Borna Šercar.</p><p>- Možda oni i nisu onaj čisti jazz, ali ja sam njihovu muziku, a zato su i nastupali na početku, shvatio kao kaos, potpuni raspad i onda dolazi do uspostave novih vrijednosti. Nekako me to sve podsjeća sad na ovo vrijeme u kojem živimo, samo je pitanje koje su nam to nove vrijednosti koje dolaze - objašnjava Pavleka.</p><p>Nakon dua, na red je došla “Veja”, ambijentalni pazinski bend. Oni su, između ostalog, djelom promovirali i svoj novi album “Majka zemlja”. Za nedjelju je bio rezerviran onaj iskonski, čisti jazz. Dugogodišnji sudionik festivala u Balama, kameniti istarski gradić, koji i danas nudi lokalnu tradiciju i arhitekturu, je i Damir Kukuruzović Django Group.</p><p>Teško se i sjetiti svih nastupa tamo...</p><p>- Pa mislim da sam bio barem šest puta. Uvijek početkom kolovoza volim doći ovdje i uživati u jazzu. Ambijent je fantastičan, ima jako puno publika, dolaze turisti, i ovdje se osjećam sjajno - opisao nam je doživljaje iz Bala Kukuruzović.</p><p>No, svi se vesele sljedećoj godini, naravno, nadajući se “nečem normalnijem”.</p><p>- Valjda smo nešto i naučili iz ovog, vidjet ćemo - dodao je Pavleka. </p>