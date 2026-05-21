'Late Show' Stephena Colberta otišao u povijest: Nakon čak 33 godine gase slavnu emisiju

Posljednja epizoda emisije "The Late Show", koju na televiziji CBS vodi komičar Stephen Colbert, oštar kritičar Donalda Trumpa, emitirat će se u četvrtak, a njezino ukidanje najnoviji je rezultat kampanje američkog predsjednika protiv oporbenih ličnosti u medijima.

Kraj 33 godine stare emisije je najavljen ljetos nakon što je komičar nagodbu u vrijednosti od 16 milijuna dolara između Paramounta, tvrtke koja je vlasnik CBS-a, i Trumpa opisao kao "veliko mito".

Trump je tvrdio da su urednici informativnog programa "60 minuta", koji se emitira na američkoj televiziji više od pola stoljeća, uredili intervju s Kamalom Harris, njegovom suparnicom na predsjedničkim izborima, kako bi je prikazali u boljem svjetlu.

Emisija "60 minuta" to je demantirala i objavila transkript intervjua, ali Trump je podnio tužbu. Naposljetku je Paramount pristao na nagodbu s Trumpom u iznosu od 16 milijuna eura.

CBS ustraje u tome da je odluka o otkazivanju "The Late Showa", najgledanije emisije u svom terminu, čisto financijske naravi.

No mnogi, počevši od 62-godišnjeg Colberta, u tome vide utjecaj američkog predsjednika koji vodi rat protiv medija za koje drži da mu nisu prijateljski nastrojeni, piše Reuters.

Predsjednik je u nekoliko navrata za CBS rekao da je "izvan kontrole", a Colberta nazvao "jadnom katastrofom" koju bi trebalo "umiroviti".

Otada je kolumnistica Bari Weiss, koja naginje desnici, postavljena na čelo CBS Newsa, gdje je potpuno izmijenila zaposlenike, javlja Reuters.

Podrška Kimmela i Fallona

Poput svojih kolega koji vode druge kasnonoćne razgovorne emisije, Colbert je jedan od najglasnijih kritičara američkog predsjednika.

U tjednima uoči posljednje emisije ugostio je nekoliko istaknutih ličnosti, uključujući bivšeg predsjednika Baracka Obamu, glumca Toma Hanksa te Oprah Winfrey.

Prošlog tjedna je bio vidno ganut kada su mu se na snimanju emisije pridružili kolege i suparnici s drugih televizijskih mreža: Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver i Jimmy Fallon, koji su mu došli odati počast i iskazati podršku.

Kimmela je njegova mreža ABC također nakratko uklonila s etera u rujnu 2025. nakon što su republikanci kritizirali njegove komentare o atentatu na konzervativca Charlieja Kirka.

Nakon što je počeo svoju karijeru u improvizacijskom kazalištu, Colbert se preusmjerio na televiziju 1995., a potom se pridružio "The Daily Showu" Jona Stewarta 1997. gdje je glumio uskogrudnog i reakcionarnog dopisnika.

Tim likom je stvorio vlastitu emisiju "The Colbert Report" 2005. prije nego što je došao u "The Late Show" 10 godina kasnije.

Bacanje namještaja na logo CBS-a

Budući da emisija završava, voditelj je odlučio na aukciji prodati niz rekvizita sa seta, uključujući repliku mozaika koji je francuski umjetnik Invader postavio na zid u studiju. Prikupljena sredstva će biti donirana međunarodnoj humanitarnoj organizaciji World Central Kitchen.

Colbert je natuknuo da bi mogao razmotriti novu emisiju, no nije pružio nikakve pojedinosti.

Kao velik obožavatelj britanskog pisca Tolkiena također je najavio da će napisati scenarij za novi film temeljen na "Gospodaru prstenova" zajedno s novozelandskim redateljem Peterom Jacksonom, koji je ekranizirao trilogiju.

Colbert je prošlog tjedna također ugostio bivšeg voditelja Davida Lettermana kojeg je naslijedio 2015. Njih dvojica su se popela na krov kazališta Ed Sullivan u New Yorku i bacali namještaj iz studija na velik logo CBS-a na podu.

"Možete čovjeku oduzeti emisiju", kazao je David Letterman. "Ali mu ne možete oduzeti glas".