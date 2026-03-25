RAZVIO IDEJU SA SINOM

Stephen Colbert radi na novom LOTR filmu! Evo o čemu se radi

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Reuters/Profimedia

Nakon što je najavljeno da iduće godine stiže novi film iz ove popularne franšize, Peter Jackson otkrio je da se radi još jedan. Na njemu će raditi i Stephen Colbert

Stephen Colbert, poznati američki voditelj, komičar i obožavatelj djela J.R.R. Tolkiena, pridružuje se kreativnom timu kao scenarist za novi film iz popularne franšize 'Gospodar prstenova'. Velika vijest objavljena je na društvenim mrežama u videu u kojem redatelj Peter Jackson objavljuje novosti oko filma 'The Hunt for Gollum'.

Na snimci Jackson priča o filmu koji režira Andy Serkis, koji je utjelovio Golluma u filmovima, a zatim najavljuje 'vrlo posebnog partnera' te se u sve uključi i Colbert, čija će dugogodišnja emisija 'The Late Show' uskoro završiti. Colbert je objasnio kako je novi film o Međuzemlju nastao iz njegove duboke ljubavi prema knjigama, a posebno prema dijelovima koje Jacksonova proslavljena adaptacija nije obuhvatila. Film će imati naziv 'The Lord of the Rings: Shadows of the Past'. 

Trump o voditelju Colbertu: 'Treba ga uspavati! Pa on je jadna katastrofa bez talenta...'

- Znate što mi knjige znače, i što mi vaši filmovi znače. No, ono što sam uvijek iznova čitao bilo je onih šest poglavlja na početku 'Prstenove družine' koje niste razvili u prvom filmu - rekao je Colbert pa dodao: 'Pomislio sam, čekaj, možda bi to mogla biti priča za sebe koja bi se uklopila u širu priču. Možemo li napraviti nešto što je potpuno vjerno knjigama, a istovremeno i filmovima koje ste već snimili?' 

O čemu se radi u filmu? 

Ideju je zatim razradio sa svojim sinom, scenaristom Peterom McGeeom, a onda i nazvao Jacksona kojem se ideja i svidjela. Od tada su surađivali s Pilippom Boyens, koja je bila jedna od scenarista koji su radili i na obje prethodne trilogije, a za prvu je nagrađena i Oscarom. 

Tolkien je inspiraciju za kultno djelo dobio iz krvave bitke, sinu je povjerio objavu novijih priča

Službeni sinopsis otkriva da je radnja smještena 14 godina nakon što Frodo napusti Međuzemlje, a njegovi prijatelji Sam, Merry i Pippin kreću na put kako bi ponovno prošli putevima svoje velike avanture. U međuvremenu, Samova kći Elanor otkriva dugo zakopanu tajnu i želi istražiti zašto je rat za prsten umalo bio izgubljen i prije nego što je uopće počeo. 

Za obožavatelje knjige, dobra je vijest i da se radnja temelji i na poglavljima koji uključuju Toma Bombadila, kojeg su mnogi priželjkivali vidjeti na velikom platnu, a koji je izostavljen iz originalnih filmova. 

Novi val filmova iz Međuzemlja

"Shadow of the Past" drugi je najavljeni film u novom valu produkcije iz Međuzemlja. Prvi, "The Hunt for Gollum", koji će pratiti Aragornovu i Gandalfovu potragu za Gollumom prije događaja iz "Prstenove družine", u kina stiže 17. prosinca 2027. godine. Colbertov film uslijedit će nakon njega.

FOTO Prvi film kultnog serijala objavljen je prije 24 godine: Evo gdje je sad 'Prstenova družina'

Za oba projekta kao producenti su angažirani Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens, originalni kreativni trojac zaslužan za golemi uspjeh prve dvije trilogije.  

