Rodni Paljuv dočekao je Lauru Gnjatović kao najveći ponos. Padale suze radosnice, zagrljaji

Ponos, sreća i uzbuđenje ispunili su u utorak Paljuv, mirno selo između Novigrada i Pridrage, gdje su mještani dočekali svoju Lauru Gnjatović (23). Nakon što je krajem studenoga u Tajlandu predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe i izborila mjesto među Top 30, Laura se vratila u svoj rodni kraj.

Pred njom su stajali roditelji, susjedi i prijatelji, okupili se da je pozdrave s toplinom, upaljenim bakljama i buketima cvijeća koje su joj s osmijehom pružali. Sve ju je to iznenadilo. Nakratko je zastala, pogledala oko sebe i kroz smijeh komentirala: 'Pa što je ovo, di smo mi ovo došli?'

Pljesak nije prestajao. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj i obraćali joj se s ponosom. A Laura je, vidno ganuta, ponavljala: 'Ajme, hvala vam puno… Isuse Bože, ovo je predobro.' I dok je na svjetskoj pozornici osvojila brojne fanove svojom ljepotom, šarmom i visinom od 191 centimetar, u Paljuvu je bila samo Laura. Ona ista, jednostavna, pristupačna i svima draga.

Foto: Chalinee Thirasupa