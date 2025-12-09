Obavijesti

Maleno selo, velika radost

Rodni Paljuv dočekao je Lauru Gnjatović kao najveći ponos. Padale suze radosnice, zagrljaji

Rodni Paljuv dočekao je Lauru Gnjatović kao najveći ponos. Padale suze radosnice, zagrljaji
Foto: Portal23/screenshot

Mlada misica vratila se u svoj rodni Paljuv nakon što je u Tajlandu predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote i ušla među Top 30 najljepših

Ponos, sreća i uzbuđenje ispunili su u utorak Paljuv, mirno selo između Novigrada i Pridrage, gdje su mještani dočekali svoju Lauru Gnjatović (23). Nakon što je krajem studenoga u Tajlandu predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe i izborila mjesto među Top 30, Laura se vratila u svoj rodni kraj.

DVA RAZLIČITA SVIJETA Naša Laura se odmara, a Fatima poručuje: Neću se odreći krune
Naša Laura se odmara, a Fatima poručuje: Neću se odreći krune

Pred njom su stajali roditelji, susjedi i prijatelji, okupili se da je pozdrave s toplinom, upaljenim bakljama i buketima cvijeća koje su joj s osmijehom pružali. Sve ju je to iznenadilo. Nakratko je zastala, pogledala oko sebe i kroz smijeh komentirala: 'Pa što je ovo, di smo mi ovo došli?'

Pljesak nije prestajao. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj i obraćali joj se s ponosom. A Laura je, vidno ganuta, ponavljala: 'Ajme, hvala vam puno… Isuse Bože, ovo je predobro.' I dok je na svjetskoj pozornici osvojila brojne fanove svojom ljepotom, šarmom i visinom od 191 centimetar, u Paljuvu je bila samo Laura. Ona ista, jednostavna, pristupačna i svima draga.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

