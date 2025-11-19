Laura Gnjatović objavila video sebe u badiću: Prošetala je i u raskošnoj večernjoj haljini...

Već par tjedna je Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske, u Tajlandu gdje se ove godine održava izbor za Miss Universe. Natjecanje se privodi kraju, a u srijedu su kandidatkinje iz cijelog svijeta imale puno posla - prošetale su u nacionalnim kostimima, zatim u badićima, a nakon toga u večernjim haljinama.

Foto: Screenshot

Laura je oduševila u crvenoj haljini koja je podsjećala na koralje, što se ujedno i tematski nastavilo na njezin nacionalni kostim, koji je izradio hrvatski dizajner Juraj Zigman, a koji predstavlja plemenitu perisku.

Nakon što je objavila snimku kako hoda u badiću, u komentarima su se zaredali brojni komplimenti na njezin izgled, ali i pohvale na njezin stav.

Foto: Screenshot

'Ti si curo za svjetske piste, divna si. Taj pogled očima, taj hod i taj stav, sretno od srca', 'Jedinstvena!', 'Predobra je', 'Bravo!', 'Ma što je ovo?!', samo su neki od oduševljenih komentara.

Laskave komentare hrvatska je misica dobila i ispod najnovije objave. Radi se o videu njene šetnje pistom u raskošnoj crvenoj haljini s visokim prorezom i korzetom.

'Prekrasna!! Pratim i navijam,zaslužuješ ići naprijed', 'Kakva žena', 'Predivna i ti i haljina', 'Miss svemira', samo su neke od riječi kojima su pratitelji počastili ovu ljepoticu.