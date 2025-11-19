Kakva ljepotica! Laura Gnjatović u nacionalnom kostimu oduzela dah: 'Divna, kao njihova obala'

Na izboru za Miss Universe, koji se trenutno odvija na Tajlandu, održano je natjecanje u nacionalnim kostimima na kojem su kandidatkinje imale priliku pokazati modne kombinacije inspirirane ljepotama i posebnostima svoje domovine. Među njima je bila i naša Laura Gnjatović koja je na pisti zasjala u kreaciji hrvatskog dizajnera Jurja Zigmana.

Nacionalni kostim lijepe Zadranke inspiriran je plemenitom periskom, gotovo izumrlom školjkom karakterističnom za Jadran. Laura, koja je ljubiteljica prirode i životinja, ovim kostimom ima priliku ukazati na važnost zaštite mora i morskih ekosustava.

Dok je Lura ponosno pokazivala svoj srebrni kostim i hodala pistom, voditeljica izbora je komentirala: 'Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno'.

U izradu ove zanimljive modne kreacije bili su uključeni i sponzori koji su se pobrinuli za troškove. Ranije ovog mjeseca, naša se kandidatkinja za prestižnu titulu Zigmanovim dizajnom pohvalila i svojim pratiteljima na Instagram profilu, a u komentarima ispod objave nanizale su se riječi oduševljenih obožavatelja.

Ova 23-godišnjakinja priznala je da joj je bila velika želja na pisti prestižnog natjecanja prošetati u kreaciji upravo ovog dizajnera: 'Zigmana sam doslovce sanjala od trenutka kada sam osvojila titulu. Iako je bio zauzet, nisam odustala dok nije pristao surađivati sa mnom. Kreacija prikazuje plemenitu perisku'.

Osim ove djevojke koju krasi visina od impozantnih 191 centimetar, pistom su u nacionalnom kostimu prošetale i ostale kandidatkinje. Publika je mogla uživati u raznovrsnim i neobičnim dizajnima, a moglo se vidjeti svašta, od gusara, preko perja i krila, sve do čarobne svjetiljke.