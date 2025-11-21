NIKAD VIĐENE FOTKE Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu

U jednu ruku osjećam olakšanje, bilo je to 20 dana prepunih napora i turbulencija, ali i krivo mi je što je sve gotovo jer je ovo nešto što se dogodi samo jednom u životu. Pokušala sam uživati u svemu, rekla nam je Laura Gnjatović (23). Naša predstavnica na izboru za Miss Universe tjednima je bila u Tajlandu, gdje se pripremala za finalni izbor, koji je bio noćas.