Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu

U jednu ruku osjećam olakšanje, bilo je to 20 dana prepunih napora i turbulencija, ali i krivo mi je što je sve gotovo jer je ovo nešto što se dogodi samo jednom u životu. Pokušala sam uživati u svemu, rekla nam je Laura Gnjatović (23). Naša predstavnica na izboru za Miss Universe tjednima je bila u Tajlandu, gdje se pripremala za finalni izbor, koji je bio noćas.
Laura se na kraju plasirala u top 30, a laskavu titulu Miss Universe ponijela je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, dok je prva pratilja Miss Tajlanda.
Iako nije završila na samom vrhu, Laura je za Hrvatsku je već velika pobjednica.
Vraća se kući bogatija jednim iskustvom koje će pamtiti cijeli život, a Hrvatska je itekako ponosna.
- Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Znači, nemate pojma koliko sam sretna - poručila je u emotivnom videu nakon izbora.
- Preponosna sam, presretna sam! Ja se, iskreno, kod vas, u moju državu, vraćam kao najveća pobjednica ikad! I zbog toga mi je najviše od svega drago! Hvala svima koji ste me podržali, ljubim vas puno i vidimo se uskoro! - dodala je.
