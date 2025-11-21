Obavijesti

NIKAD VIĐENE FOTKE

Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu

U jednu ruku osjećam olakšanje, bilo je to 20 dana prepunih napora i turbulencija, ali i krivo mi je što je sve gotovo jer je ovo nešto što se dogodi samo jednom u životu. Pokušala sam uživati u svemu, rekla nam je Laura Gnjatović (23). Naša predstavnica na izboru za Miss Universe tjednima je bila u Tajlandu, gdje se pripremala za finalni izbor, koji je bio noćas.
74th Miss Universe pageant in Bangkok
Laura se na kraju plasirala u top 30, a laskavu titulu Miss Universe ponijela je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, dok je prva pratilja Miss Tajlanda. | Foto: Chalinee Thirasupa
