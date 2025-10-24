Laura Prgomet za 24sata: 'Veza Šime i Maje je jeftin trik, a ja bih htjela opet povećati grudi'

Laura Prgomet, jedno od najupečatljivijih lica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', u otvorenom razgovoru otkrila je što se događa u njezinom životu nakon što su se kamere ugasile. Od želje za skandalima po uzoru na holivudske zvijezde do povratka mirnom obiteljskom životu, Laura bez zadrške progovara o estetskim zahvatima, mentalnom zdravlju, ljubavi i intrigama s domaće showbiz scene.

Neočekivani obrat: Povratak u obiteljsko gnijezdo

Iako su mnogi očekivali da će nastaviti graditi karijeru na skandalima i javnoj eksponiranosti, Laura je iznenadila potpunim zaokretom. Trenutno, kako kaže, u njezinom životu nema drame.

"Uopće nisam skandalozna. Premijerno gledam što se zbiva sa mnom", smije se Laura i otkriva da se vratila živjeti kod roditelja. "Trenutna životna briga, pod navodnicima, mi je miran, obiteljski život. Valjda sam se zato malo smirila."

Zagreb: Influencerica Laura Prgomet | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ovaj povratak nije bio bez izazova. Njezini roditelji, koji dolaze iz "normalnog, mirnog, obiteljskog svijeta" i ne bave se javnim poslom, u početku su teško prihvaćali njezinu eksponiranost.

"Mudro sam se odselila iz roditeljske kuće u Dugom Selu u Zagreb prije showa, baš da ne bi bilo nesuglasica. U početku im je teško padalo, ali sada su se adaptirali. Dovoljno je mirna luka da se vratim u to obiteljsko ozračje", objašnjava svoj promišljeni potez.

Najveće iznenađenje je njezina novootkrivena želja za majčinstvom. "Nešto me radi na to da želim djecu. Eto, tko bi rekao od mene. Htjela sam biti hrvatska Lindsay Lohan, mala od skandala i to", priznaje. Ipak, onaj pravi koji bi joj "zarobio srce" i s kojim bi ostvarila tu želju, još se nije pojavio.

Istina o operacijama

Laura se često nalazi na meti kritika zbog estetskih korekcija, no ona tvrdi da je priča prenapuhana.

"Obožavam pitanja o operacijama, kao da sam cijelu glavu transplantirala", ironično komentira. "Napravila sam nos jer mi je prije bio loše napravljen i grudi koje imam od ranije. Gore na zubima imam keramičke ljuskice, ali to nije operacija. Fileri također nisu operacija."

Foto: Instagram

Otkriva kako njezina želja za promjenama proizlazi iz dubljih, osobnih borbi. "U pubertetu sam bila jako depresivna i anksiozna. Jedna prijateljica mi je savjetovala da krenem s malim stvarima – počupam obrve, probam novu kremu. Kad sam vidjela da se od tih sitnica osjećam bolje, prešla sam na veće stvari, poput nosa ili grudi. S obzirom na to u koliko sam lošem mentalnom stanju bila, nisam se ja toliko ni operirala."

Ipak, njezina strast za promjenom ne jenjava. Kroz smijeh najavljuje svoje buduće planove: "Lijepa sam si ja ovako, ali vuče me neka životna promjena. Kao što netko želi na trepavice, ja sam prerasla trepavice pa želim veće sise."

'Veza Šime i Maje je jeftin marketinški trik'

Bez dlake na jeziku komentirala je i odnos gospodina savršenog, Šime Eleza, i Maje Šuput, koji naziva loše režiranom predstavom.

"Oni su vam moderni, mlađi Brad Pitt i starija Angelina", kaže uz sarkastičan osmijeh. "Meni to djeluje kao jedan jeftini marketinški trik. Ja odmalena pratim showbizz i takve veze. Očito je kad netko to radi na silu i kad nekog stvarno uhvate nespremnog. Malo više bi trebali poraditi na detaljima scenarija", poručuje im Laura.

Foto: RTL

Potvrdila je da se sa Šimom čula kratko nakon showa, ali da je njihov odnos definitivno završen. "Kad sam ga, ajmo reći, 'izdala' Vanji jer nije bio vjeran, mislim da je on konačno završio sa mnom. Trenutno se ne čujemo, a i nema potrebe, pogotovo ako je dečko zauzet. Ne volim ništa dijeliti, a pogotovo se ne volim petljati u nečiji odnos."

Foto: Instagram

'Muškarac mora biti muškarac'

Za kraj, Laura je otkrila od kakvih muškaraca bježi glavom bez obzira. Njezina najveća "crvena zastavica" su – manipulatori.

"To je ono kad ja vidim da je vani dan, a on me uvjerava da je noć i kaže 'vjeruj meni, a ne svojim očima'. Daleko sam od glupe cure i ne volim da me se radi budalom", odlučna je.

Foto: Instagram

Iako joj novac nije najbitniji, priznaje da ima tradicionalne stavove o vezama. "Od ljubavi se ne živi. Moja ljubav splasne ako vidim da se netko ne trudi napraviti nešto sa svojim životom. Malo sam staromodna, smatram da muškarac treba biti muškarac, a žena žena. Ne mogu biti s nekim nad kojim ja dominiram, a pogotovo ne financijski", zaključuje Laura.