Obavijesti

Show

Komentari 1
GLUMAČKA SNAGA

Lauren Sanchez je pohvalila Sydney: Ona zaslužuje Oscara

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Lauren Sanchez je pohvalila Sydney: Ona zaslužuje Oscara
4
Foto: Reuters

Lauren Sánchez pohvalila je Sydney Sweeney za ulogu u 'Christy', tvrdeći da je 'dostojna Oscara'. Ova izjava otvara priču o Sweeney kao ozbiljnoj kandidatkinji za nagradu

Nakon podijeljenih mišljenja o novom filmu 'Christy' oglasila se Lauren Sánchez Bezos, supruga Jeffa Bezosa. Ona je javno pohvalila izvanrednu izvedbu Sydney Sweeney u novom filmu. U svojoj Instagram priči, objavljenoj u srijedu, Lauren nije štedjela komplimente za talentiranu glumicu, nazivajući njenu interpretaciju 'dostojnom Oscara'.

Stars Gather for Kering Foundation’s Caring for Women Dinner in NYC
Foto: MPNC

Nakon projekcije 'Christy', Sánchez je podijelila svoje dojmove i čestitala cijeloj glumačkoj ekipi na izvanrednim nastupima. U svojoj kratkoj poruci istaknula je kako Sweeney donosi emotivnu izvedbu kao boksačka ikona Christy Martin, dodajući da njen rad zaslužuje pažnju Akademije.

OTVORENO PROGOVORILA Sydney Sweeny o gubitku čak 14 kilograma za ulogu u Euphoriji: 'To je bio pravi mentalni izazov'
Sydney Sweeny o gubitku čak 14 kilograma za ulogu u Euphoriji: 'To je bio pravi mentalni izazov'

Ova pohvala dolazi u pravom trenutku, neposredno nakon što je film započeo distribuciju, dodatno pokrećući razgovore o Sweeney kao ozbiljnoj kandidatkinji za prestižne nagrade u nadolazećoj sezoni. 

Film 'Christy' prikazuje život i karijeru boksačkog pionira, a Sweeney je za svoju ulogu prošla značajnu fizičku transformaciju. Dobila je 15 kilograma te predano utjelovila nasilje i otpornost koje je Martin iskusila tijekom svoje karijere.

Sydney Sweeney is unrecogniable as a boxer in "Christy"
Foto: RUBA

Reakcije na film i izvedbu su raznolike, no mnogi kritičari i filmski stručnjaci već je izdvajaju kao jedan od najupečatljivijih nastupa godine, što potvrđuje i oduševljenje Lauren Sánchez. Nema sumnje da će Christy nastaviti privlačiti pažnju, posebno sada kada je Sydney dodatno učvrstila svoju reputaciju snažne glumačke sile. Povodom izlaska filma, oglasila se i Christy Martin. Za magazin GQ  istaknula je koliko ju je impresionirala Sweeneyina predanost ulozi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nastavlja se hedonistički odmor iz snova Maje Šuput i 'Savršenog' Šime u Dubaiju...
UŽIVAJU

FOTO Nastavlja se hedonistički odmor iz snova Maje Šuput i 'Savršenog' Šime u Dubaiju...

Maja Šuput na svom Instagram profilu nastavlja objavljivati fotografije s odmora u Dubaiju gdje uživa u društvu Šime Eleza. Skupi restorani, veličanstveni pogledi, bazeni na vrhu zgrade...samo su dio njihovog puta
FOTO Žanamari Perčić ponovno iznenadila brojne obožavatelje: Pogledajte njezinu novu figuru
POKAZALA SAVRŠENU LINIJU

FOTO Žanamari Perčić ponovno iznenadila brojne obožavatelje: Pogledajte njezinu novu figuru

Na Instagram storyju pohvalila se fotografijom iz fitness centra na kojoj je pozirala u sportskom izdanju i istaknula svoje savršeno isklesano tijelo
FOTO Kolindin muž, Leonarda Boban, misice: Evo tko je bio na reviji Snježane Schillinger
DUCHESS

FOTO Kolindin muž, Leonarda Boban, misice: Evo tko je bio na reviji Snježane Schillinger

U srijedu navečer održana je dugoočekivana i jedinstvena modna revije brenda Duchess modne dizajnerice i poduzetnice Snježane Schillinger u Muzeju grada Zagreba. Događaj je privukao mnoge poznate koji su spremno pozirali fotografima. Pogledajte tko je sve stigao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025