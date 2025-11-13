Lauren Sanchez je pohvalila Sydney: Ona zaslužuje Oscara

Nakon podijeljenih mišljenja o novom filmu 'Christy' oglasila se Lauren Sánchez Bezos, supruga Jeffa Bezosa. Ona je javno pohvalila izvanrednu izvedbu Sydney Sweeney u novom filmu. U svojoj Instagram priči, objavljenoj u srijedu, Lauren nije štedjela komplimente za talentiranu glumicu, nazivajući njenu interpretaciju 'dostojnom Oscara'.

Foto: MPNC

Nakon projekcije 'Christy', Sánchez je podijelila svoje dojmove i čestitala cijeloj glumačkoj ekipi na izvanrednim nastupima. U svojoj kratkoj poruci istaknula je kako Sweeney donosi emotivnu izvedbu kao boksačka ikona Christy Martin, dodajući da njen rad zaslužuje pažnju Akademije.

Ova pohvala dolazi u pravom trenutku, neposredno nakon što je film započeo distribuciju, dodatno pokrećući razgovore o Sweeney kao ozbiljnoj kandidatkinji za prestižne nagrade u nadolazećoj sezoni.

Film 'Christy' prikazuje život i karijeru boksačkog pionira, a Sweeney je za svoju ulogu prošla značajnu fizičku transformaciju. Dobila je 15 kilograma te predano utjelovila nasilje i otpornost koje je Martin iskusila tijekom svoje karijere.

Foto: RUBA

Reakcije na film i izvedbu su raznolike, no mnogi kritičari i filmski stručnjaci već je izdvajaju kao jedan od najupečatljivijih nastupa godine, što potvrđuje i oduševljenje Lauren Sánchez. Nema sumnje da će Christy nastaviti privlačiti pažnju, posebno sada kada je Sydney dodatno učvrstila svoju reputaciju snažne glumačke sile. Povodom izlaska filma, oglasila se i Christy Martin. Za magazin GQ istaknula je koliko ju je impresionirala Sweeneyina predanost ulozi.