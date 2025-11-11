Sydney Sweeny o gubitku čak 14 kilograma za ulogu u Euphoriji: 'To je bio pravi mentalni izazov'

Sydney Sweeney iznenadila je brojne obožavatelje. U razgovoru za Daily Mail otkrila je svoju tajnu brzinskog gubitka kilograma. Naime, glumica je suvišnih čak 14 kilograma, koje je dobila za svoj film 'Christy', trebala skinuti da bi mogla nastaviti snimanje serije 'Euphoria' samo nekoliko tjedana kasnije.

Foto: Mario Anzuoni

Za ulogu, Sydney je prošla kroz iscrpljujući režim treninga koji je uključivao tri treninga dnevno tijekom tri mjeseca, dok je u kratkom vremenskom roku nagomilala 14 kilograma. No, potom je morala izgubiti kilograme u samo sedam tjedana kako bi se vratila ulozi Cassie Howard za snimanje dugoočekivane treće sezone HBO-ove serije Euphoria.

O povratku na prethodnu figuru progovorila je i za Guardian.

- Definitivno je to bio mentalni izazov i gotovo fizičko odvikavanje od mogućnosti tolikog vježbanja, što je bilo poput čudnog pada serotonina - istaknula je Sydney.

- Morala sam sve zaustaviti i skinuti svu težinu - nastavila je Sweeney, dodavši da se osjećala kao 'najjača, najživotnija verzija sebe'.

Glumica je otkrila i da često jede mali smrznuti sendvič s pekmezom, poznat kao američka poslastica 'Uncrustables'. Njezin kolega Ben Foster priznao je da se hranio burittima, tradicionalnom meksičkom jelu da bi izgledao kao Jim, suprug od Christy, koji je boksački promotor. Ben se prisjetio i kako je Sydney jednom prilikom zamijenila njegovo debljanje za protetski podbradak.

- Mislim da je bio drugi tjedan kada je Sydney došla i počela mi dodirivati podbradak...Rekla je: Ta proteza izgleda stvarno dobro. A ja sam odgovorio: 'To nije proteza' - prisjetio se Foster.

Sydney je prethodno za Deadline prokomentirala i period kada se debljala.

- Apsolutno sam to obožavala. Zaista sam osjetila Christyjinu moć dok sam se transformirala - priznala je Sweeney.

Foto: Reuters

- I stvarno sam uživala trenirajući i radeći s nevjerojatnim boksačkim trenerima, trenerima s utezima i nutricionistima koji su mi pomogli da dođem do mjesta gdje sam bila za Christy - dodala je Sydney.

Na Filmskom festivalu u Torontu otkrila je i da je pripremajući se za ulogu jela puno pilećih filea, Sumckersa, odnosno zdraviju verziju džemova, ali i milkshakeova te proteinskih shakeova.

- Ali bilo je nevjerojatno utjeloviti tako moćnu ženu. Osjećala sam se još snažnije. Bilo je zaista inspirativno - naglasila je Sweeney.

Prošlog mjeseca kada se pojavila ne premijeri svog novog filma na filmskom festivalu BFI u Londonu, gotovo sve su oči bile uprte u nju. Crvenim tepihom prošetala je u ružičastoj haljini koja je imala nježan čipkasti dekolte sa svjetlucavim šljokicama, čiji je dizajner Alexander McQueen. Obožavatelji i kritičari odmah su počeli brujati o Sydneyinoj izvedbi dostojnoj Oscara. U ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail tijekom ljeta, dobila je i pohvale od Christy Martin jer se potpuno uživjela u ulogu, dok ju je ranije na ulicama za paradu Međunarodne boksačke kuće slavnih 2025. u Canastoti u New Yorku opisala kao 'perfekcionista.

- Bila je stvarno ozbiljna u vezi boksa - prokomentirala je Christy tada.

Nedavno se Sweeney našla i u središtu burne rasprave na društvenim mrežama nakon što je glumila u viralnoj reklami za American Eagle. Kampanja u kojoj je sudjelovala izazvala je usporedbe s nacističkom propagandom i optužbe za rasizam i eugeniku kada je pokrenuta u srpnju.

Podsjetimo, njezin film 'Christy' premijerno bi trebao biti prikazan 28. studenoga u Velikoj Britaniji, a već ima 72 posto na Rotten Tomatoesu.

Foto: Instagram