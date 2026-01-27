Obavijesti

Lauren Sanchez skoro pala pri dolasku na reviju u Parizu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
17
Foto: Ilustracija - Reuters

Supruga Jeffa Bezosa nakratko je izgubila ravnotežu pred fotografima, dok je ulazila u zgradu gdje se održavala Diorova revija povodom Pariškog tjedna mode

Lauren Sanchez, supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa, doživjela je manju nezgodu pri dolasku na Diorovu reviju visoke mode u Parizu. Dok je u salonkama ulazila na događaj i mahala okupljenim fotografima, zapela je petom o prag te na trenutak izgubila ravnotežu. Brzo se pribrala i bez zadrške nastavila dalje. Snimka trenutka pojavila se i na TikToku, gdje ju je podijelio jedan obožavatelj.

@taieb_gedeon #jeffbezos and #laurensanchez look beautiful together in love today in Paris #paris ♬ son original - gedeontaieb

Za ovu prigodu Sanchez (56) je odabrala svijetloplavu suknju i sako s krznenim ovratnikom, uz velike sunčane naočale i sivu torbicu. Bezos (62) je nosio tamnoplavo odijelo i košulju, a par je na ulazu hodao držeći se za ruke.

Ranije istog dana bili su među zapaženijim uzvanicima i na reviji modne kuće Schiaparelli, koja je otvorila Pariški tjedan visoke mode. Sanchez se ondje pojavila u upečatljivom crvenom kompletu sa suknjom i visokim potpeticama, uz srebrnu torbicu sa zlatnim detaljima u obliku lica. Bezos je odabrao jednostavniju kombinaciju — crno odijelo, crnu košulju i kožne Chelsea čizme.

Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE

Podsjetimo, par se vjenčao u lipnju prošle godine na talijanskom otoku San Giorgio Maggiore. Trodnevnoj proslavi prisustvovala su brojna poznata imena, među njima Ivanka Trump, Oprah Winfrey i Kim Kardashian. Procjenjuje se da je vjenčanje stajalo oko 20 milijuna dolara, a goste su zabavljali Ellie Goulding i Usher. Bezos je Sanchez zaprosio dvije godine ranije na superjahti vrijednoj 500 milijuna dolara.

