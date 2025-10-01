Obavijesti

VELIKA ČAST

Lauri Mulvey će u Zagrebu biti dodijeljena nagrada za životno djelo 'The Wild Dreamer'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Lauri Mulvey će u Zagrebu biti dodijeljena nagrada za životno djelo 'The Wild Dreamer'
Foto: PROMO

Poznata teoretičarka će ovoga mjeseca u Zagrebu, zbog iznimnog doprinosa znanosti o filmu, primiti nagradu poznatog festivala za životno djelo

Tijekom gostovanja u Zagrebu, od 4. do 7. listopada u Dokukinu KIC, britanska feministička i filmska teoretičarka Laura Mulvey, primit će nagradu za životno djelo 'The Wild Dreamer Subversive Festivala',  za "jedinstven i subverzivan doprinos filmskoj teoriji i praksi".

U sklopu programa predstavit će se i hrvatsko izdanje njezine najnovije knjige "Paslike: O kinematografiji, ženama i mijenama”, filigranska zbirka eseja koja istražuje moć i užitak pokretnih slika te radikalne filmske strategije kojima žene režiraju filmove o ženama, najavljeno je. 

Foto: PROMO
ŽENSKI FILMSKI FESTIVAL Feminizam je budućnost! Žene su potplaćene i izložene nasilju, a to je loše i za muškarce
Feminizam je budućnost! Žene su potplaćene i izložene nasilju, a to je loše i za muškarce

Program gostovanja, koji Subversive Festival organizira u suradnji s Kulturno informativnim centrom i Restartom, uključuje projekcije šest avangardnih filmskih eseja koje je Laura Mulvey režirala s bivšim suprugom, filmologom i redateljem Peterom Wollenom. Autorica će nakon projekcija imati i niz razgovora o filmovima iz retrospektive.

PJEVAČICA GLASNO PORUČILA Severina pozvala na prosvjed: 'Dok drugi kleče da nas (opet) tlače, mi moramo marširati!'
Severina pozvala na prosvjed: 'Dok drugi kleče da nas (opet) tlače, mi moramo marširati!'

Inovativni i razigrani filozofski filmovi „Pentezileja: Kraljica Amazonki” (1974.) i „Sfingine zagonetke” (1977.) kao polazište uzimaju figure prijeteće ženstvenosti iz grčke mitologije koje egzistiraju na margini, izvan ili prije patrijarhalnog poretka.

Kratki dokumentarci „Amy!” (1979.) i „Frida Kahlo & Tina Modotti” (1983.) istražuju stvarne povijesne ličnosti i njihovu medijsku reprezentaciju.

Gotički triler „Zločesta sestra” (1983.) propituje povezanost između kompleksnosti ženskog iskustva, obiteljske traume i psihoze, dok „Kristalno gledanje” (1982.) gradi znanstveno-fantastični portret Londona u doba tačerizma i istražuje odnos između utopije i fikcije. 

BILA SAM 'FEMINAZI' Prezirala sam muškarce dok nisam saznala da ću roditi sina
Prezirala sam muškarce dok nisam saznala da ću roditi sina

Kako se ističe u najavi, ovi „teorijski filmovi“, kako ih je jednom nazvao Peter Wollen, osciliraju između esejističkog dokumentarca i eksperimentalnog narativnog filma, a njihova žanrovska raznolikost i hibridnost demonstrira nepokolebljivu posvećenost Mulvey i Wollena feminističkom projektu kroz razne političke i ekonomske mijene te pokušaj izgradnje feminističkog protu-jezika propitivanjem općih mjesta pripovijedanja i psihoanalize.

Podsjeća se i kako je esej „Vizualni užitak i narativni film”  Laure Mulvey iz 1975. utemeljio je feminističku filmsku teoriju kao relevantno polje proučavanja, a bavi se i danas aktualnim temama gledateljstva, autonomije i identiteta. 

ŽENSKA SPOLNOST Znate li što je to kompulzivna heteroseksualnost? Taj izraz je skovala lezbijska feministica
Znate li što je to kompulzivna heteroseksualnost? Taj izraz je skovala lezbijska feministica

