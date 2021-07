Nakon propalih zaruka, pjevač Darko Lazić (28) se preselio u Njemačku, a njegova bivša zaručnica i majka njihovog dvogodišnjeg sina Alekseja, Marina Gagić (20) vratila se u dom svojih roditelja, a kako saznaje Kurir tamo ne planira dugo ostati.

Susjedi kažu da su njeni imućni jer imaju autoservis, ali da Darko i dalje daje i šakom i kapom kako ona živjela na visokoj nozi.

- Marina sada ima odličnu taktiku za Darka Lazića, a to je da ga ignorira kako bi joj se vratio. Ona nije svjesna da se on ne može promijeniti i koliko god to obećavao, on će uvijek voljeti provod, alkohol i žene. To je njegov način života - rekao je jedan od susjeda.

Susjedi kažu kako je Marina posvećena majka, ali i da još uvijek voli Darka.

- Marina nije bila sa Darkom zbog novca jer su i njeni imućni, ali da ju je privukao glamur javnog života to je točno. Ipak, nije razmišljala da svaka medalja ima dvije strane. Ona misli da će opametiti Darka, te da će od njega napraviti obiteljskog čovjeka, što nije moguće - potvrdio je izvor blizak paru.

- Darko sada uživa sa novom djevojkom, ali je prije toga nudio Marini da sa sinom dođe u Njemačku da žive zajedno. Sa druge strane Marina bi da ga smiri, što nije moguće. On je čitav život takav i to se na duge staze neće promijeniti. Voli on nju još uvijek iako ima tu djevojku, a ona se ponaša cool. Što bi ovdje seljaci rekli 'drži ga na uzici'. Dobra joj je ta taktika, izlazi kako bi ga napravila ljubomornim i uspijeva joj, ali to na duge staze 'ne pije vodu'. Može ona njega da ucjenjuje tako što neće da se vrati kod njega u kuću, i time da ga natjerati da se malo uozbilji, ali to ne može dovijeka - dodaje izvor.

Bivši zaručnici se viđaju zbog sina.

- Ona čak odvodi dijete i kod njegovih u kuću kako bi se igrali sa njim. On dolazi kod nje, ali ne ulazi u kuću već ona sa sinom izađe pa odu negdje zajedno. Ne znam što se dogodilo sa tom novom Darkovom djevojkom. Koliko će to da traje ne znam. Svadba koju su planirali je na pauzi, ali se sa takvim ljudima nikada ne zna - zaključio je izvor.