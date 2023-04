Lazić je i dalje u bolnici, a sad je ponovno operiran: Ranu su mi čistili. Ma, sve se zakompliciralo

Srpski folk pjevač Darko Lazić (31) nedavno se podvrgnuo operaciji zatezanja kože, a sada je drugi put završio na operaciji zbog komplikacija.

Foto: Instagram

Pjevač je sada još jednom operiran jer mu se stanje ponovno zakomplicirano, a sve to podijelio je na svojim društvenim mrežama.

- Bok dragi moji, samo da vam se javim da sam ponovo operiran. Ležat ću u bolnici još ne znam koliko. Morali su mi očistit ranu, zakompliciralo mi se zdravstveno stanje. Pozdrav za sve moje obožavatelje. Ljubim vas puno. Nadam se da će ovo uskoro proći - rekao je pjevač na snimci.

Prisjetimo se, Darko se nedavno podvrgnuo operaciji zatezanja kože na trbuhu, a stanje mu se zakompliciralo zbog nepridržavanja liječničkih uputa. Kako je pisao Mondo.rs, pjevač je morao strogo mirovati kako ne bi došlo do komplikacija, no on se toga nije pridržavao pa je došlo do krvarenja nakon kojega je završio u bolnici.

Foto: Darko Lazić/Instagram

Prisjetimo se, Darko je bio na operaciji smanjenja želudca zbog koje je jako smršavio. Skinuo je čak 109 kilograma, a onda se odlučio riješiti viška kože.

Foto: Instagram

- Izgubio sam puno kilograma i zbog toga mi visi koža. Moram što prije na operaciju zatezanja, uskoro ću sve to riješiti - rekao je Darko prije operacije.

