Legenda hrvatskog rukometa i popularna pjevačica stižu u RTL-ov game show 'Tko bi rekao'

Nova epizoda RTL-ova game showa 'Tko bi rekao' donosi novi niz zabavnih pitanja, odličnu zabavu, ali i nove goste u studiju - kapetanici Meri Goldašić pridružit će se legendarni Vlado Šola, a kapetanu Borku Periću svestrana pjevačica Maja Bajamić! Kroz napetu i zabavnu igru vodit će gledateljima omiljeni Matija Kačan, a osvojeni iznos, kao i uvijek, otići će u ruke publike, točnije u ruke onog dijela publike koji će se odlučiti bodriti pobjednički tim.

Maja Bajamić publici je postala poznata kroz sudjelovanje u popularnom glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu', gdje se istaknula snažnim vokalom i upečatljivim interpretacijama. Od tada gradi svoju glazbenu karijeru, nastupajući i razvijajući prepoznatljiv stil, a publiku osvaja kombinacijom energije, emocije i autentičnosti. Njezina prisutnost u show donosi dozu glazbenog senzibiliteta, ali i vedrine i spontanosti, što ovu epizodu čini dodatno razigranom i nepredvidivom.

Vlado Šola hrvatskoj je javnosti najpoznatiji kao proslavljeni rukometni vratar i dugogodišnji reprezentativac, koji je bio dio generacije koja je ispisivala povijest hrvatskog sporta. Nakon bogate sportske karijere ostao je prisutan u javnom prostoru, često kao stručni komentator i medijska osoba, poznat po svom izravnom, duhovitom i ponekad britkom stilu. Upravo ta kombinacija iskustva, natjecateljskog duha i karizme čini ga idealnim sugovornikom u studiju - jer uz sportske reflekse, sada će trebati pokazati i brzinu razmišljanja te širinu znanja.

Večeras će se pred timovima naći teme: na poslu, zemljopis, simbol, u školi, narodne mudrosti, moja Milena, u obitelji, na meniju, piće, Kanada, zdravlje te jedna zagonetna rubrika. Meri i Šola hrabro će se baciti na zemljopisnu kategoriju, ali ostati zatečeni pitanjem - tko se kupa u peruanskoj rijeci Shanay-Timpishka.

Slijedit će pitanja o tome zašto je Francuska ograničila konzumaciju kečapa u osnovnim školama, zašto stanovništvo kanadskog grada Churchilla noću ostavlja otključane automobile, kako je nastao izraz 'imati putra na glavi', čime su se hranili zatvorenici u kolonijalnom dobu Amerike, koja je specifičnost prvorođene djece, koji je hrvatski naziv za znak @ te druga pitanja uz koja će se gledatelji odlično zabaviti, a usput naučiti nešto novo.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.