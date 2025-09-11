Obavijesti

14. RUJNA U KANFANARU

Legenda Johnny Rawls stiže na 5. Dvigrad Blues Festival

Foto: PROMO

Osam imena nastupit će na kanfanarskom placu, a popis predvodi legendarni američki blues gitarist Johnny Rawls

Rujan miriše na jesen, a Istra u to vrijeme miriše na blues, vino i domaće delicije. Svi putevi vode u Kanfanar na 5. Dvigrad Blues Festival koji više nije slučajan, nego tradicionalan i održat će se 14. rujna. Kroz Kanfanar je do sada prošlo više od 40 glazbenih imena, a peto izdanje donosi najjači line up do sada. 

JAZZ U MOČVARI Zdenka Kovačiček pjeva jazz sa Greenhouse Blues Bandom
Zdenka Kovačiček pjeva jazz sa Greenhouse Blues Bandom

Osam imena nastupit će na kanfanarskom placu, a popis predvodi legendarni američki blues gitarist Johnny Rawls. Višestruko nagrađivani i nominirani blues soul glazbenik može se pohvaliti s karijerom dugom više od pola stoljeća, a unatoč 73 godine života ne staje te i dalje svira na oko 200 koncerata godišnje.

Bilo da svira u malom, intimnom klubu ili na velikom blues festivalu, Johnny uvijek pruža energičan nastup na oduševljenje publike diljem svijeta. Na Dvigrad Blues Festivalu nastupit će u pratnji talentirane obitelji blues i tradicijske američke glazbe, The Özdemirsa.

Foto: PROMO

Europske blues snage predvodi čudak iz Rima, Belly Hole Freak, divlji, sirovi i prljavi one-man blues bend. Hrvatske boje branit će sinjski blues rockeri M.O.R.T., gitaristička legenda ex-Yu rock scene, Vedran Božić sa svojim Rock Mastersima i domaćini, Edi East Trance Blues pojačan usnoharmonikašem svjetskoga glasa, Krešimirom Oremušom, a tu su još i ljubljanski Greg Black & the Bad Notion, novigradski Screaming Wheels i Mamuti

Foto: PROMO

I ove godine će se održati sve popularniji Harp Challenge, gdje će svoje vještine pokazati svi prisutni usnoharmonikaši, a Udruga Gustafi i Općina Kanfanar pobrinuli su se i za ekskluzivnu ponudu vina i hrane. Za vrijeme trajanja festivala održavat će se i peti Skup Natprirodnih vinara Istre u postavi: Clai, Dvorić, Ghira, Makino, Piquentum, Rawino i Reset, te uz još neke goste.

Šlag na torti je gostovanje jednog od najvećih chefova Hrvatske, Tvrtka Šakote iz NAV-a koji će spremati ćevape od izvornog boškarina, zaštitnog znaka Kanfanara, a kuhat će još par jela iz svoje kolekcije. Bit će tu i ostalih domaćih delicija, poput neizostavnog pršuta i sira.

Jednodnevna blues svetkovina, 5. Dvigrad Blues Festival počinje 14. rujna u 13 sati i trajat će do 22 sata, a održavat će se u Parku na glavnom trgu u organizaciji Udruge Gustafi i Općine Kanfanar i uz pomoć Istarske županije, Odjela za kulturu i zavičajnost, Assessorato alla cultura e teritorialita i Turističke zajednice Istarske županije.

Foto: PROMO

