Legendarna glumica (90) kraj bazena pozirala u kostimu: 'Ovo je naljepša žena na svijetu'

Joan Collins (90), najpoznatija po ulozi Alexis u 'Dinastiji' nedavno je na društvenim mrežama pozirala pored bazena i pohvalila se linijom.

Legendarna glumica pozirala je u svojoj vili u Francuskoj, a fotografije je objavio stilist Rene Hirsch.

- Pijem ledenu kavu pokraj bazena s Dame Joan Collins - napisao je uz fotografije Joan koja je bila u bijelom kupaćem kostimu i sa šeširom na glavi.

- Predivne fotografije, ovo je najljepša žena na svijetu; Joan ne stari, predivna je - pisali su jedni dok su drugi su imali zamjerku.

- Mogao si smanjiti AirBrush; Drugi put manje uređivanja fotografija - poručili su.

Foto: Instagram

Inače, Joan je nedavno objavila autobiografiju My Unapologetic Diaries u kojoj je otkrila brojne tajne iz privatnog života, ali i iz Hollywooda.

Osvrnula se jednom prilikom i na to kako je ljudi oduvijek smatraju starijom nego što jest.

- Ljudi me zovu starijom ženom još otkada sam imala 38. Mislim da nisu bitne godine, već to kako se osjećate, odijevate i kako se ponašate - rekla je svojedobno.

Foto: Instagram

Glumica redovno ruši predrasude da žene u starijoj dobi više nisu u stanju za određene aktivnosti. Collins je izuzetno aktivna, često putuje, pozira pred kamerama, obilazi razna događanja, a još uvijek nije otišla u mirovinu od glume.

Da još ima snage za nove izazove Collins je dodatno potvrdila kada je najavila da će utjeloviti Wallis Simpson u nadolazećem projektu, 'In Bed with the Duchess'. Još se ne zna hoće li to biti film ili serija.

Jednom se osvrnula i na svoju ulogu Alexis u kultnoj 'Dinastiji'.

- Ljudima se sviđa ta fantazija da sam veoma opaka zbog Alexis. Mislim da je krajnje smiješno da se moćne i snažne žene prikazuju kao opasne, dok su prema mom iskustvu grabežljivi muškarci prava prijetnja - izjavila je Collins.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Joan je prije par mjeseci proslavila 20. godišnjicu braka s 32 godine mlađim suprugom i producentom, Percyjem Gibsonom (57).

- On se zaista brine o svemu. Presretna sam što ga imam. Vodi brigu o mojoj djeci, o našim financijama i sve ima pod kontrolom. On je ljubav mojeg života. Imamo odličan brak, odličan odnos - ispričala je tada.

Foto: Instagram

