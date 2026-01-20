Legendarna glumica Hollywood je napustila zbog humanitarnog rada, u ljubavi joj nije bilo lako

Audrey Hepburn jedna je od rijetkih glumica kojima je pošlo za rukom osvojiti nagrade Emmy, Tony, Grammy i Oscar. Osim svojim šarmom na velikom platnu te istančanim stilom po kojem ju pamte, Hepburn ostaje upamćena i kao velika humanitarka.

Slavna glumica rođena je u Belgiji 4. svibnja 1929. godine, a dio odrastanja provela je u Engleskoj gdje je bila u internatu. Tijekom Drugoga svjetskoga rata školovala se u Nizozemskoj, a nakon što su nacisti preuzeli vlast, ona i majka jedva su preživjele. Obožavala je ples, točnije balet, koji je nakon rata studirala u Amsterdamu i Londonu. Na pozornici je debitirala 1948. godine u mjuziklu "High Button Shoes", nakon kojeg je plesala u još nekoliko predstava. Prva veća filmska uloga došla joj je 1951. godine u naslovu "One Wild Oat". Imala je 22 godine kada je otputovala u New York, gdje je briljirala u mjuziklu "Gigi". Samo nekoliko tjedana nakon premijere, svi su već znali njezino ime te su mediji prenosili kako je Hepburn novo veliko ime Hollywooda.

Foto: Screenshot Youtube

Svijet je osvojila filmom "Roman Holiday" iz 1953., a za ulogu princeze Ann dobila je i Oscara za najbolju glumicu. Samo godinu kasnije vratila se na Broadway te je s predstavom "Ondine" osvojila nagradu Tony. Publika ju je obožavala u filmu "Sabrina", a uz Freda Astairea briljirala je u mjuziklu "Funny Face". U to je vrijeme postala ikona stila, a bila je bliska prijateljica s dizajnerom Hubertom de Givenchyjem. Iz uloge u ulogu je bila sve popularnija, kritika ju je hvalila, a kolege su obožavale raditi s njom.

Likom Holly Golightly u filmu "Breakfast at Tiffany's" iz 1961. postavila je nove standarde mode, a ta uloga ostala joj je najpoznatija u karijeri. Glumila je uz bok holivudskim velikanima poput Caryja Granta te je i sama postala najpoznatije žensko ime tadašnje filmske industrije. Tijekom 70-ih i 80-ih godina okušala se u brojnim žanrovima, radila je s nizom velikih redatelja, a film "Always" Stevena Spielberga iz 1989. bio je njezin posljednji izlet na velika platna.

Film je zamijenila humanitarnim radom. Postala je ambasadorica UNICEF-a te je putovala svijetom kako bi skrenula pažnju na potrebitu djecu. U preko 50 navrata posjetila je Aziju, Afriku te centralnu i Južnu Ameriku, a nakon smrti je dobila i posebnog Oscara zahvaljujući svom radu na tom području.

Foto: KEYSTONE Pictures USA

Audrey Hepburn imala je nekoliko velikih ljubavi. Za Jasona Hansona zaručila se 1952. te je kasnije pričala da se u njega zaljubila na prvi pogled. Nakon što je već imala vjenčanicu i datum vjenčanja, od istoga je odustala jer je shvatila da zbog različitih poslova njihova ljubav neće uspjeti. Nakon toga je ljubila producenta Michaela Butlera, no prvi put je pred oltar stala s glumcem Melom Ferrerom, kojeg je upoznala na zabavi koju je organizirao njihov zajednički prijatelj. Par je radio na nekoliko filmova zajedno, a 1960. godine dobili su sina Seana Hepburna Ferrera. Prije njegova rođenja, glumica je imala dva spontana pobačaja. S Ferrerom je u braku bila 14 godina, a navodno ju je htio kontrolirati te se dugo nisu dobro slagali.

Karijeru je tada stavila na čekanje te se sa sinom preselila u Švicarsku. Krajem 60-ih godina je na krstarenju Mediteranom upoznala drugog supruga, talijanskog psihijatra Andreu Dottija. Vjenčali su se 1969., a godinu kasnije dobili su sina Lucu. Nekoliko godina nakon njegova rođenja doživjela je još jedan spontani pobačaj. Njihov brak bio je turbulentan, a oboje su bili nevjerni u toj vezi. Rastali su se 1982. godine. S nizozemskim glumcem Robertom Woldersom u vezi je bila sve do smrti. U posljednjim intervjuima rekla je kako je s njim bila najsretnija te je smatrala da su u braku, iako to službeno nisu bili.

Audrey Hepburn preminula je 20. siječnja 1992. godine u svom domu u Švicarskoj nakon borbe s rakom debelog crijeva.