Legendarna glumica otkrila: 'On me čekao gol u kadi i rekao mi da sjednem. Brzo sam pobjegla'

Legendarna britanska glumica Joan Collins (90) progovorila je u kolumni za Daily Mail o susretu s Marilyn Monroe i o neugodnim iskustvima koje je imala tijekom svoje duge karijere.

Marilyn Monroe upozorila ju je na 'vukove' u industriji

- Isprva nisam registrirala tko je neugledna plavuša koja sjedi sama za šankom. Stigla sam u Hollywood tek nekoliko mjeseci ranije i još uvijek sam tražila svoj put. Nakon nekoliko trenutaka žena se okrenula prema meni i prilično tužno rekla: 'Htjeli su da igram glavnu ulogu u 'The Girl In The Red Velvet Swing', ali sam prestara.' Film koji je spomenula bila je moja prva glavna uloga otkako sam s 20 godina stigla u SAD. Odjednom mi je sinulo da je ta žena blijedog lica legendarna Marilyn Monroe - započela je glumica te dodala kako su počele razgovarati jer je Marilyn bila prijateljski raspoložena.

- Nakon nekoliko martinija, upozorila me na maltretiranje u Hollywoodu i 'vukove u ovom gradu'. Odgovorila sam da sam se već naviknula na njih nakon što sam provela nekoliko godina u britanskoj filmskoj industriji - rekla je Collins pa otkrila o čemu su pričale.

- Sve smo morale trpjeti to da nas tapšu po stražnjici i da nam muškarci gledaju u dekolte - rekla je tada Joan Marilyn Monroe koja joj je odgovorila: 'To nije ništa u usporedbi s moćnim šefovima ovdašnjih studija, dušo. Ako ne dobiju ono što žele, raskinut će ti ugovor. To se dogodilo brojnim djevojkama. Posebno pripazi na Zanucka. Ako ne dobije što želi, otpustit će te', odgovorila je Marilyn.

Poznati redatelj nasrnuo je na nju, ona pobjegla

Collins je rekla kako će poslušati njen savjet, ali samo par dana kasnije je doživjela neugodno iskustvo s Darrylom Zanuckom koji je nasrnuo na nju i pribio ju uz zid. 'Nisi imala nikoga dok nisi imala mene, dušo. Ja sam najveći i najbolji i mogu izdržati cijelu noć', rekao joj je Darryl. Joan se uspjela maknuti od njega.

- Drago mi je što sam ostala bez riječi, jer sam čula da je jedna starleta nedavno dobila otkaz jer kad joj je rekao: 'Dušo, ja imam najvećeg u industriji...', ona mu je odgovorila: 'Bolje bi ti bilo, jer si visok samo 157 centimetara!' Također je imao zlatnu repliku svoje muškosti na svome radnom stolu, koristio ju je kao uteg za papir. Ali bila je istina da mu je velik, vidjela sam ga u njegovom uredu - otkrila je Joan Collins.

Prisjetila se i skandala s Harveyjem Weinsteinom te onoga što su glumice morale trpjeti kako bi dobile uloge, a kako kaže Joan, razmjeri izopačenosti su izašli na vidjelo te se nada da se više neće prihvaćati kao prije. 'To je trajalo previše desetljeća. Znam, jer sam bila tamo', rekla je Joan koja je u kolumni opisala i svoje prvo iskustvo.

Producent stavio njenu ruku na svoj raskopčani šlic

- Moj prvi susret s kaučem za glumce bio je na audiciji za glavnu ulogu maloljetnice u britanskom filmu 'Vjerujem u tebe' iz 1952. Jedan od producenata imao je toliko neumjesne komentare da sam ga izbjegavala tako što sam se skrivala u ormaru gdje smo držali kostime, uz pomoć simpatičnih ljudi koji su radili u garderobi, te bih tako čekala dok on ne bi napustio studio, a zatim bih se uputila na autobus ili podzemnu željeznicu. Ali nakon trećeg takvog puta, uhvatio me i nagovorio me da prihvatim prijevoz kući u njegovom blještavom Bentleyju. Tijekom vožnje me zgrabio za ruku i stavio je na njegov raskopčani šlic. Užasnuto sam vrisnula i istrgnula svoju ruku iz njegova stiska. 'Što je bilo? Zar ne želiš ulogu?', podsmjehnuo mi se. 'Ne toliko', povikala sam, djetinjasto briznuvši u plač kad sam shvatila da sam si upropastila šansu za ulogu. Nikad prije nisam vidjela golog muškarca, a kamoli ga osjetila. 'Jesi li frigidna?', prosiktao je, a bio je to prvi put da me neki muškarac tako nazvao. Nažalost, ne i posljednji - ispričala je Collins. Naposljetku je Joan dobila spomenutu ulogu zbog redatelja i šefa studija.

- Međutim, i dalje me proganjao, a kad sam mu rekla da me ne zanima i da sam još uvijek djevica, nazvao me ‘frigidnom malom vješticom‘. No, nisu samo oni bili grabežljivci. Nažalost, i mnogi glumci s kojima sam radila smatrali su da imaju neko božansko pravo seksati se s glavnom glumicom. U dobi od samo 21 godinu više sam puta rekla ‘ne‘ zgodnom, iako niskom, poznatom glumcu s kojim sam radila. Jedne noći nakon snimanja filma, pratio je moj auto i kad sam zastala na izlazu Twentieth Century Foxa, iz svega glasa je povikao: ‘Ti glupa kravo, propast ćeš do svoje 23. godine!‘ Srećom, bila sam pod ugovorom i imala sam dobru plaću, pa sam se smatrala relativno sigurnom sve dok nisam napunila 27 godina, što su šefovi studija gledali kao dob u kojoj žene gube svoju seksualnu privlačnost - govori Collins.

Ušla je u njegov 'ured', on ju dočekao gol u kadi

Prisjetila se i intervjua sa slavnim producentom, koji joj je osigurao njen agent. Kako je ispričala, u 18 sati je stigla u njegov ured, a ušla je taman kad je njegova tajnica izlazila. Ista tajnica rekla joj je da ju on čeka unutra i pokazala joj rukom prema stražnjoj sobi. Joan je tada ušetala u njegov 'ured', koji je zapravo bio spavaća soba. Ono što ju je dočekalo ju je šokiralo. Producent je ležao u kadi, bez kupke, pa je tako Joan vidjela njegovo golo tijelo. Naredio joj je da sjedne, što je ona odbila. Pokušao ju je još jednom nagovoriti da uđe, ali nije posustala. Kratko su pričali o filmu, za koji Joan tvrdi da je bila savršena, a i on se složio. Tada ju je ponovno pitao da uđe u kadu na što je ona rekla da ide na spoj s dečkom. Naravno, odmah ju je pitao tko joj je dečko, a kad je otkrila da je u pitanju glumac, producent joj je iznervirano rekao:

- Zašto gubiš vrijeme s nepoznatim glumcima? Hajde, idemo večeras u '21'. Ja sam važan čovjek, možemo se zabaviti. Usput, koliko imaš godina?

Joan je odgovorila da ima 25 godina, na što je on rekao: 'Dvadeset pet, ha? To u ovom poslu više nije mlado, dušo'. Tada je Collins krenula izlaziti iz sobe, a on je uzviknuo: 'Nećeš puno napredovati u ovom poslu, mala, ako ćeš se ponašati kao bahata kuč*a'.

'Dobit ćeš ulogu ako budeš dobra prema nama'

Joan je nakon ovog incidenta, doživjela još jedan. Htjela je dobiti ulogu Kleopatre. Šef Foxa, Buddy Adler i predsjednik odbora su joj neprestano slali cvijeće i davali razne ponude. U jednom su joj trenutku rekli da će dobiti ulogu ako bude 'dobra prema njima'.

- Obojica su koristila taj eufemizam, koji je u to vrijeme bio prilično raširen u Hollywoodu. Nisam mogla i nisam htjela imati išta s njima. Sama pomisao da me ti starci diraju bila mi je krajnje odvratna. Zbog toga sam izmicala i skrivala se po parkiralištu dok sam bila na audiciji za Kleopatru. U jednom me trenutku Adler stjerao u kut i morala sam plesati s njim na jednoj glamuroznoj zabavi. Rekao mi je da ću moći 'birati scenarije' nakon Kleopatre i da će mi pronaći stan koji će on plaćati, sve dok me bude mogao posjećivati tri ili četiri puta tjedno. Budući da mi je već ponestajalo izgovora, rekla sam mu: 'Gospodine Adler, ovamo sam došla sa svojim agentom Jayjem Kanterom. Zašto ne bismo s njim razgovarali o ovom dogovoru?'. On mi je na to odgovorio: 'Dušo, imaš dobar smisao za humor!'. Na to sam mu odbrusila: 'A smisao za humor je sve što ćete ikada dobiti od mene' i ostavila sam ga na plesnom podiju - ispričala je Collins. Tu ulogu dobila je Elizabeth Taylor, a glavni glumac u istom filmu bio je Richard Burton, s kojim je Joan također imala neugodnu situaciju kad su zajedno snimali film 'Sea Wife' 1957. godine.

Probleme je imala i s glumačkim kolegama

- Richard mi je rekao da neće oboriti svoj rekord ako ne odem u krevet s njim. Kad sam ga pitala o čemu govori, rekao mi je da je 'spavao sa svim svojim glavnim glumicama'. 'Pa, neću biti još jedna rupica na tvom dobro izbušenom pojasu, pa izgleda da ipak nećeš oboriti svoj rekord', odgovorila sam mu tada, a on jedva da je više progovorio riječ sa mnom do kraja snimanja - otkrila je.

Slično iskustvo imala je i s Georgeom Peppardom s kojim je snimala film 'The Executioner'. Bili su na jednoj zabavi, vozio ju je kući, a onda je nasrnuo na nju. Joan ga je odgurnula te rekla kako ima obitelj, na što je on rekao da je 'užasno dosadna'.

- Da ne govorim loše o mrtvima (ali hoću!), Peppard je bio vrlo entuzijastičan tijekom naše ljubavne scene. Tijekom te prve zajedničke scene, na sebi je imao samo gaće i plahtu, a ja sam bila u nepovoljnom položaju jer je on sa svih svojih 187 centimetara bio raširen na meni. Gospođa zadužena za garderobu brzo je povukla plahtu u posljednjem trenutku. Pokušala sam ga poljubiti zatvorenih usta, ali on se nije dao i pokušao je dobiti francuski poljubac. Kad sam mu po četvrti put pristojno izvukla jezik iz mog grla, razljutila sam se. Otišla sam se požaliti redatelju Samu Wanamakeru, dok je Peppard zabavljeno promatrao kako šminkeri pokušavaju popraviti naša lica - rekla je glumica. Redatelj Sam je rekao Georgeu da se malo smiri, ali ga nije poslušao. Na kraju su svi bili zadovoljni, osim Joan. 'Jesi li uživala u tome?', pitao ju je George, na što je ona odgovorila: 'Ne, mrzila sam ovo. I nisi trebao biti tako metodičan'.

- On je nakon toga postao toliko ljutit i mrzovoljan da smo komunicirali samo preko naših šminkera i isključivo tijekom naših zajedničkih scena - govori Collins.

Redatelj ju je nasilno poljubio na zabavi, ostali su se samo smijali

Nakon toga joj se dogodila neugodna situacija s producentom Samom Spiegelom. Bila je na zabavi povodom Samovog rođendana na njegovoj superjahti, a s njom su bili Roger Moore i David Niven. Cijelo je društvo slavilo na palubi, a u jednom je trenutku Roger nazdravio slavljeniku i svima rekao da i Joan ima rođendan.

- Pa to je divno! Čestitam, dušo. Imam poklon za tebe, mlada damo - rekao joj je tada Spiegel i nasilno ju poljubio. Roger Moore se nije mogao prestati smijati, dok je ona bila šokirana. Dan nakon incidenta je dobila gripu.

- Radim u profesiji u kojoj su zagrljaju, poljupci i fizički kontakt normalan dio posla, i možete me nazvati hladnom i povučenom, iako se trudim ne biti, ali u takvim stvarima ne sudjelujem dragovoljno - rekla je Collins.

Ne voli fizički kontakt sa strancima

Dodala je i kako obožava japansku kulturu jer se tamo ljudi klanjaju i klimaju glavama kada se sretnu.

- Kad stignem u zračnu luku, uvijek se naoružam dovoljnom količinom sredstava za dezinfekciju ruku, sprejevima za nos i vlažnim maramicama. Bojim se da ću dobiti gripu čak i nakon cijepljenja protiv gripe pa se štitim od bezbroj nevidljivih mikroba koji vrebaju na kvakama, gumbima u dizalu i kolicima u supermarketu. Ali vjerujem da su najsmrtonosniji prijenosnici klica ruke i lica drugih ljudi. Prokletstvo mog života je što često završim u medvjeđem zagrljaju potpunih stranaca nakon čega slijedi i nemaran poljubac u obraz- Kako sam odgojena u vrijeme kad se nije ljubilo ni grlilo nikoga osim članova najuže obitelji, a nakon 10. godine života rijetko se dobivalo puno ljubavi od roditelja, ova očita fizička toplina nešto je na što se baš ne mogu priviknuti. Moja je majka bila germofob puno prije nego što je to postalo moderno. Dok sam još bila u dječjim kolicima, stranci su često znali gugutati u mojoj blizini, pa je moja majka na dekicu kojom me prekrivala stavila natpis: 'Molim vas, nemojte je ljubiti'. Nažalost, nemam više taj znak iako bi mi baš dobro došao - rekla je za kraj.