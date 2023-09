Joan Collins (90) iznenađuje sve izgledom, a otkrila je i u čemu se krije tajna: 'Ma kakva dijeta'

Joan Collins i s 90 godina oduševljava svojom vitkom linijom, a za sve je zaslužna njena ustrajnost u redovitom vježbanju. Glumica ne krije ni da pazi na prehranu, a nedavno je za magazin My Weekly otkrila u čemu je tajna.

'Koliko god mrzili, vježbajte'

- Vježbala sam s fizioterapeutom i to preporučujem starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Pola sata dnevno to radim i shvatila sam da mi to daje energiju - rekla je glumica

Foto: Instagram

Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršavjeti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokule. I vježbajte, koliko god to mrzili, morate, otkrila je dalje.

Nema stanke

Glumica ne staje ni na poslovnom planu. U procesu je objave svoje 19. knjige, a ubrzo će krenuti i na set jer počinje snimanje novog filma u kojem glumi vojvotkinju od Windsora, Wallis Simpson.

Foto: Legacy Collection/The Hollywood

Riječ je o filmu koji će govoriti o tome kako je živjela vojvotkinja nakon što je preminuo njezin muž, nekadašnji kralj Edward VIII.

Doživjeti stotu

Želja legendarne glumice je živjeti barem do stote, a smatra da će to uspjeti ako se bude pridržavala sadašnjeg plana življenja - pravilna prehrana, vježbanje i njega kože. Joan mnogi pamte po ulozi u seriji 'Dinastija'.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Za razliku od mnogih zvijezda današnjice koje u mladosti kreću s estetskim korekcijama i intervencijama koje često nisu još potrebne, Collins kaže kako ne voli odlaske na injekcije. Požalila je što je isprobala botoks.

- Jednom sam isprobala botoks, prije mnogo godina, i bilo mi je to užasno. Ja sam glumica i moram zadržati dobru mimiku lica - rekla je.