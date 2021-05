Nakon 45 godina duge karijere, koja je pokrenula eru rock and rolla, bend Kiss će u okviru svoje turneje 'End of the Road', 9. srpnja 2022. godine, imati koncert u Areni Zagreb.

- Sve što smo izgradili i sve što smo postigli tijekom proteklih četiri desetljeća, nikada se ne bi dogodilo bez milijuna ljudi širom svijeta koji su punili klubove, arene i stadione. Ovo će biti ultimativna proslava za one koji su nas već vidjeli i slušali te posljednja šansa za one koji to nisu. Kiss vojsko, opraštamo se na posljednjoj turneji s našom najvećom predstavom do sada - izaći ćemo istim putem kojim smo i ušli... bez ispričavanja i bez zaustavljanja - rekli su Kiss povodom 'End of the Road' turneje.

Svjetska turneja benda Kiss u 2019. godini bila je njihova najveća turneja u karijeri - tražila se ulaznica više, a interes je bio toliki da su se dogovarali dodatni koncerti. Nažalost, mnogi koncerti dogovoreni širom Europe za 2020. godinu nisu se mogli održati i morali su biti odgođeni za neke nove termine.

Iz tog razloga, bend sa posebnim zadovoljstvom upravo objavljuje nove datume za 2022. godinu, među kojima se našao sasvim novi datum - koncert u zagrebačkoj Areni 9. srpnja 2022. godine.

Poznati po svojim maskama i specijalnim kostimima koji su postali njihov zaštitni znak, Kiss desetljećima dokazuje zašto ih se smatra tvorcima najboljih rock and roll showova i spektakla. Članovi The Rock & Roll Hall of Fame, koji su prodali više od 100 milijuna primjeraka albuma širom svijeta, izjavili su da ovu turneju posvećuju milijunima Kiss obožavatelja koji ih podržavaju više od 40 godina.

U okviru predstojeće turneje, Kiss će ponuditi svojim obožavateljima VIP iskustvo i specijalne pogodnosti za ulaznice kupljene u pretprodaji. VIP iskustvo može biti fotografiranje s članovima benda, pristup ekskluzivnom salonu, vaučer za kupovinu merchandise proizvoda, kao i druženje s članovima benda. U prodaji će biti ograničeni broj VIP ulaznica, a više informacija znat će se s početkom prodaje.

Svi članovi Kiss Army fan kluba imat će specijalnu privilegiju svoje ulaznice za koncert u Zagrebu 9. srpnja kupiti od 25. svibnja u 10h, 24 sata prije službene prodaje, dok će službena prodaja ulaznica svih ostalih kategorija krenuti 26. svibnja u 10h na web stranici i prodajnoj mreži Eventima u Hrvatskoj.