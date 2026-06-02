Legendarna navijačka pjesma 'Srce vatreno' dobila je mural

Pjesma “Srce Vatreno” objavljena uoči Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj, a prodana je u 220.000 primjeraka. Danas je ova pjesma dobila i svoj mural u Zagrebu
Prije 20 godina Nered i Zaprešić Boysi objavili su “Srce Vatreno”, pjesmu koja je postala navijački hit. Danas se ekipa ponovno okuplja i najavljuje povratak s pjesmom “Srce Vatreno 2”.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Prije 20 godina Nered i Zaprešić Boysi objavili su “Srce Vatreno”, pjesmu koja je postala navijački hit. Danas se ekipa ponovno okuplja i najavljuje povratak s pjesmom “Srce Vatreno 2”.
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Prije 20 godina Nered i Zaprešić Boysi objavili su “Srce Vatreno”, pjesmu koja je postala navijački hit. Danas se ekipa ponovno okuplja i najavljuje povratak s pjesmom “Srce Vatreno 2”.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Prije dvadesetak godina, taman kad su naši prvi albumi izlazili van, čuo sam pjesmu ‘Boja mojih vena’ od Connecta i ostao oduševljen tim navijačkim refrenom. Pitao sam se tko su ti dečki. Producent Bojan Šalamon Shalla rekao mi je: ‘To su Zaprešić Boysi, doleti do studija da čuješ što radimo.’ I tako je sve krenulo, prisjetio se Nered.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
U studiju je nastala prva verzija pjesme “Srce Vatreno”, objavljena uoči Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj. Upravo tada rodila se i velika suradnja s 24sata.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Ekipa iz 24sata čula je pjesmu i odmah se oduševila. Rodila se ideja da CD insertiramo u novine i napravimo posebno navijačko izdanje. Mislim da smo tada prodali oko 220.000 primjeraka. To je bilo potpuno ludilo, rekao je Nered.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Pjesma je ubrzo postala najemitiranija navijačka pjesma u Hrvatskoj i nezaobilazan soundtrack velikih sportskih trenutaka hrvatske reprezentacije. Sada je ova pjesma postala još veća legenda - dobila je i svoj mural.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Osim toga, povodom velikih 20 godina od izlaska pjesme koja je obilježila jednu navijačku eru, Nered i Zaprešić Boysi sada pripremaju “Srce Vatreno 2” — nastavak projekta koji bi ponovno mogao zapaliti hrvatske tribine.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL