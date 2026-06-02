Legendarna navijačka pjesma 'Srce vatreno' dobila je mural

Prije dvadesetak godina, taman kad su naši prvi albumi izlazili van, čuo sam pjesmu ‘Boja mojih vena’ od Connecta i ostao oduševljen tim navijačkim refrenom. Pitao sam se tko su ti dečki. Producent Bojan Šalamon Shalla rekao mi je: ‘To su Zaprešić Boysi, doleti do studija da čuješ što radimo.’ I tako je sve krenulo, prisjetio se Nered. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL