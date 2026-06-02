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SLAVI 20 GODINA

Legendarna navijačka pjesma 'Srce vatreno' dobila je mural

Pjesma “Srce Vatreno” objavljena uoči Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj, a prodana je u 220.000 primjeraka. Danas je ova pjesma dobila i svoj mural u Zagrebu
24sata Zagreb: Crtanje murala "Srce vatreno"
Prije 20 godina Nered i Zaprešić Boysi objavili su “Srce Vatreno”, pjesmu koja je postala navijački hit. Danas se ekipa ponovno okuplja i najavljuje povratak s pjesmom “Srce Vatreno 2”. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Prije 20 godina Nered i Zaprešić Boysi objavili su “Srce Vatreno”, pjesmu koja je postala navijački hit. Danas se ekipa ponovno okuplja i najavljuje povratak s pjesmom “Srce Vatreno 2”. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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