Legendarna Ruslana pogledala kako Lelekice izvode njen veliki hit: Evo što im je poručila

Hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., ženska grupa LELEK, nastavljaju nizati uspjehe i osvajati simpatije publike. Njihova najnovija izvedba privukla je veliku pažnju, a reakcije ne prestaju stizati sa svih strana.

Ovoga puta obradile su jednu od najpoznatijih eurovizijskih pjesama svih vremena, 'Wild Dances', s kojom je Ruslana odnijela pobjedu na Eurovision Song Contest 2004. Njihova interpretacija bila je energična, emotivna i snažno izvedena, što je brzo osvojilo publiku i izazvalo brojne pozitivne komentare.

Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest reakcija same Ruslane. Legendarna ukrajinska pjevačica javila se djevojkama u komentaru na društvenim mrežama Eurosonga, a time je dodatno potvrdila koliko je njihova izvedba ostavila dojam i izvan granica Hrvatske.

Osim toga, video u kojem Lelekice pjevaju njen hit objavila je na svom Instagram Storyju.

Podsjetimo, pjesma 'Wild Dances' obilježila je Eurosong 2004. godine te ostala upamćena kao jedan od najupečatljivijih i najdinamičnijih pobjedničkih nastupa u povijesti natjecanja. Sudeći prema reakcijama publike i podršci koju dobivaju, hrvatske predstavnice na dobrom su putu da ostave snažan trag na nadolazećem Eurosongu.

