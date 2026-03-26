Grupa LELEK, ovogodišnje eurovizijske uzdanice, oduševila je publiku moćnom izvedbom legendarnog hita 'Wild Dances'. Najveće iznenađenje stiglo je kada im se osobno javila i sama pobjednica Eurosonga 2004.
Legendarna Ruslana pogledala kako Lelekice izvode njen veliki hit: Evo što im je poručila
Hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., ženska grupa LELEK, nastavljaju nizati uspjehe i osvajati simpatije publike. Njihova najnovija izvedba privukla je veliku pažnju, a reakcije ne prestaju stizati sa svih strana.
Ovoga puta obradile su jednu od najpoznatijih eurovizijskih pjesama svih vremena, 'Wild Dances', s kojom je Ruslana odnijela pobjedu na Eurovision Song Contest 2004. Njihova interpretacija bila je energična, emotivna i snažno izvedena, što je brzo osvojilo publiku i izazvalo brojne pozitivne komentare.
Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest reakcija same Ruslane. Legendarna ukrajinska pjevačica javila se djevojkama u komentaru na društvenim mrežama Eurosonga, a time je dodatno potvrdila koliko je njihova izvedba ostavila dojam i izvan granica Hrvatske.
Osim toga, video u kojem Lelekice pjevaju njen hit objavila je na svom Instagram Storyju.
Podsjetimo, pjesma 'Wild Dances' obilježila je Eurosong 2004. godine te ostala upamćena kao jedan od najupečatljivijih i najdinamičnijih pobjedničkih nastupa u povijesti natjecanja. Sudeći prema reakcijama publike i podršci koju dobivaju, hrvatske predstavnice na dobrom su putu da ostave snažan trag na nadolazećem Eurosongu.
