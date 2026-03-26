Obavijesti

Show

VELIKO PRIZNANJE

Legendarna Ruslana pogledala kako Lelekice izvode njen veliki hit: Evo što im je poručila

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Grupa LELEK, ovogodišnje eurovizijske uzdanice, oduševila je publiku moćnom izvedbom legendarnog hita 'Wild Dances'. Najveće iznenađenje stiglo je kada im se osobno javila i sama pobjednica Eurosonga 2004.

Hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., ženska grupa LELEK, nastavljaju nizati uspjehe i osvajati simpatije publike. Njihova najnovija izvedba privukla je veliku pažnju, a reakcije ne prestaju stizati sa svih strana.

Ovoga puta obradile su jednu od najpoznatijih eurovizijskih pjesama svih vremena, 'Wild Dances', s kojom je Ruslana odnijela pobjedu na Eurovision Song Contest 2004. Njihova interpretacija bila je energična, emotivna i snažno izvedena, što je brzo osvojilo publiku i izazvalo brojne pozitivne komentare. 

Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest reakcija same Ruslane. Legendarna ukrajinska pjevačica javila se djevojkama u komentaru na društvenim mrežama Eurosonga, a time je dodatno potvrdila koliko je njihova izvedba ostavila dojam i izvan granica Hrvatske.

Foto: instagram

Osim toga, video u kojem Lelekice pjevaju njen hit objavila je na svom Instagram Storyju.

Foto: instagram

Podsjetimo, pjesma 'Wild Dances' obilježila je Eurosong 2004. godine te ostala upamćena kao jedan od najupečatljivijih i najdinamičnijih pobjedničkih nastupa u povijesti natjecanja. Sudeći prema reakcijama publike i podršci koju dobivaju, hrvatske predstavnice na dobrom su putu da ostave snažan trag na nadolazećem Eurosongu.

POSLUŠAJTE KAKO ZVUČE VIDEO Grupa Lelek oduševila je izvedbom starog eurovizijskog hita! 'Ajme, šaljite ovo Ruslani'
VIDEO Grupa Lelek oduševila je izvedbom starog eurovizijskog hita! 'Ajme, šaljite ovo Ruslani'

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026