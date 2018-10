Legendarna video igra napokon će postati televizijska serija

Video igra 'Halo' već je dugi niz godina na meti raznih producenata koji su pokušali na ovaj ili onaj način dovesti tu igru pred publiku. Tako su se i Peter Jackson a i Neill Blomkamp potrudili dovesti 'Halo' na velike ekrane, ali kreativni rat između nekoliko studija uništio je projekte prije nego što je išta moglo početi. Ipak, nije sve tako loše ispalo jer je Blomkampovov projekt za Halo završio u njegovim filmovima 'District 9' te 'Elysium'.

Svojevremeno je i Ridley Scott producirao podosta slabo primljenu web seriju pod nazivom 'Halo: Nightfall' s Mikeom Colterom u glavnoj ulozi. No serija je bila neuspješna, pa je Colter otišao glumiti Lukea Cagea. Na takvu scenu sada je došla kuća Showtime, koja će naredna pokušati napraviti nešto s materijalom iz igre 'Halo'.

Foto: Microsoft

Mreža je naručila deset jednosatnih epizoda, čije snimanje započinje u Budimpešti u lipnju 2019. godine. Serija dolazi od redatelja filma 'Rise of the Planet of the Apes', Ruperta Wyatta te autora Kylea Killena i Steven Spielberga. Wyatt je preuzeo ulogu redatelja nekoliko epizoda, dok je Killen showrunner serije.

Serija će se odvijati u 26. stoljeću kada između čovječanstva i vanzemaljaca poznatih kao Savez bjesni međuzvjezdani rat. Kako je mreža izjavila, u seriji ćemo pratiti osobne priče s dozom akcije, avanture i bogatom vizijom budućnosti.

Foto: YouTube

- 'Halo' je naša najambicioznija serija, pa očekujemo da će publika koja ju očekuje godinama biti istinski nagrađena. U povijesti televizije jednostavno nikada nije bilo dovoljno znanstvene fantastike. Scenariji Kylea Killena su uzbudljivi i provokativni, a Rupert Wyatt je divan i kreativan redatelj. Njihova vizija 'Haloa' oduševit će ljubitelje igre, kao što će i privući one koji nisu s njim upoznati u svijet složenih likova koji naseljavaju ovaj jedinstveni svemir - izjavio je David Nevins, predsjednik Showtime Networks.

Kako se o seriji priča od 2013. godine, istinski je došlo i vrijeme da se napokon snimi ista. Međutim, znajući kakva je to igra, postavlja se pitanje o čemu će biti serija. Ipak, malo je teško napraviti interesantnu radnju od igre u kojoj samo trčite i ubijate stotine i tisuće vanzemaljskih bezličnih negativaca.

Tema: FILM